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東森購物名廚年菜開賣　回饋東森幣可抽百萬休旅車

▲▼東森購物年菜特賣及東森幣抽百萬休旅車。（圖／公關提供）

▲12月在東森購物消費任一筆，再以回饋的東森幣100枚下注，即有機會把百萬休旅車開回家。(圖／取自東森購物網)

消費中心／台北報導

東森購物12月28日(一)起推出年菜電視特別節目與網路預購，今年主打「名廚上菜」，有世大運主廚阿彰師、電影《總舖師》幕後美食製作策畫的主廚陳志昇等名廚所監製的年菜組合，還有年年熱銷第1名的「阿一鮑魚 牛運亨通富貴年菜饗宴」，最高回饋20%東森幣，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動，有機會開走Toyota百萬休旅車。

▲▼東森購物年菜特賣及東森幣抽百萬休旅車。（圖／公關提供）

東森購物指出，今年年菜首推CP值超高的「金牌廚神陳志昇金牛迎春年菜組」有多達十道菜，售價1980元起，還有「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」、「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」、「饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜」，只要1080元起，就能準備好一桌豐富的年菜，而在東森購物平台年年熱銷第1名的「阿一鮑魚 牛運亨通富貴年菜饗宴」，消費者今年同樣不可錯過，秉持真材實料，希望在過年圍爐時，能給大家吃上米其林三星等級的團圓宴，針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高還可回饋20％東森幣。

▲▼東森購物年菜特賣及東森幣抽百萬休旅車。（圖／公關提供）

東森電視購物將自28日起輪番推出由世大運主廚阿彰師、電影《總舖師》幕後美食製作策畫的主廚陳志昇等名廚所監製的年菜組合，「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」，由阿彰師監製，內含松露鮑翅干貝佛跳牆、干貝魷魚米糕等8道年菜，東森價只賣1680元；「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」5道年菜，價格1080元；金牌廚神陳志昇的「金牛迎春年菜組」、「牛到吉祥年菜組」內含各十道吉祥寓意滿滿的年菜，包括上湯極品佛跳牆、 圓滿紅燒獅子頭等，價格分別為1980元及2980元，「饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜」售價 2980元。

因應年菜消費趨勢兩極化的現象，東森購物推出年菜組合採平價與高價位銷售模式，適合各種家庭，以5～6道菜來說，價格帶約1,000～2,000元左右，頂級年菜12～14人份價格約4,000元左右，高CP值組合，滿足不同預算需求的人，不過從年菜熱銷品項來看，東森購物指出，「佛跳牆」連續4年居冠，幾乎是年菜必備菜色，阿一鮑魚自從2018年開始推出冷凍年菜組，在東森購物平台連續三年都是秒殺，今年推出「東森嚴選阿一鮑魚 牛運亨通富貴年菜饗宴」，6道年菜都採用頂級食材，東森暖心價3980元，而美食節目主持人焦志方推薦的「農漁樂牛運亨通賀年宴」，強調新鮮在地食材，有國宴級萬巒豬腳、樹子清蒸台灣斑，8道年菜只賣3980元。

除了準備團圓大菜，今年東森購物的年貨大街也特別豐富，人氣美食首推產地直送的「俄羅斯生凍鱈場蟹腳4L+加拿大UHP高壓生凍波士頓龍蝦」，今年市場上數量不多，東森購物年貨大街特別供應，另外熱門商品還有「日本北海道生食級冷凍干貝」、「紐西蘭Ora King不老鮭魚」、「紐西蘭空運櫻桃 2KG禮盒」、「日本青森縣陽光蜜富士(32入)原裝箱11KG」，東森購物年貨大街同步在下周開賣，多種口味可滿足家人不同的喜好。

東森購物指出，隨著電子商務普及，網購年菜已成為消費趨勢，而且通常年菜買的次數越多，單價與件數也會越高，至於菜色方面，佛跳牆、火鍋與海鮮仍是一般認為三大必吃年菜，顯示消費者肯定電商虛擬通路年菜品質，且習慣宅配到家的便利性，只要商品品質好，CP值高，就能吸引消費者訂購。

東森購物全通路消費可賺取東森幣，全月任1筆消費，就可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動，每注只要100枚東森幣，就有機會將汽車帶回家！(參加者12月需有1筆全通路有效訂單) 

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