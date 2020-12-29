黃金貝、飛魚卵鮮美入料　「爆餡海鮮水餃」CP值破錶

▲東森嚴選「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」，純手工製作，皮薄餡Q，料好實在，將於12/30（三）13:50在東森購物34頻道開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

春節圍爐享受豐盛的年夜飯，美味的「水餃」是年節必吃的吉祥物之一，代表財源滾滾、 招財進寶之意 ，年節討喜氣，東森嚴選推出「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」，水餃內餡嚴選溫體豬肉純手工製作，黃金貝水餃2盒及飛魚卵水餃1盒，東森價只賣990元，將於12/30（三）13:50在東森購物34頻道開賣，並可獲得東森幣20%回饋。

東森嚴選的「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」，大顆圓滿，「黃金貝水餃」選用大顆新鮮黃金貝、珠貝霸氣入料，「飛魚卵水餃」則選用澎湖香Q飛魚卵，口口吃得到，且水餃內餡全是嚴選溫體豬肉，純手工製作，皮薄餡Q，料好實在，咬起來更是爆漿湯汁滿溢，CP值破錶，吃過都說「讚」，就連台灣好媳婦佩甄也大讚是「婆婆最愛的美食」。

▲黃金貝水餃選用大顆新鮮黃金貝、珠貝霸氣入料，口感十足。

▲「胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃」黃金貝水餃2盒及飛魚卵水餃1盒，東森價只賣990元。

胡媽媽灶腳爆餡海鮮水餃，只要幾分鐘，蒸的煮的一樣好吃，黃金貝水餃2盒加上飛魚卵水餃1盒，東森價只賣990元，還可獲得東森幣回饋20%，12月底前還可參加東森幣下注抽汽車活動，只要進入在東森購物App打卡遊戲區，不只每日可領東森幣，全站消費滿1元，就可用100元東森幣參加抽TOYOTA COROLLA CROSS豪華款炫魅紅休旅車，市價799,000元汽車！汽車大獎將於1/6（三）20:00東森購物台LIVE節目現場抽出，過年期間，東森購物還將推出樂透摸獎，與民眾一同歡樂過新年。

