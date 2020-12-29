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春節+寒假親子遊程超前部署　跟著旅遊達人吳鳳遊中埔

▲▼ 春節、寒假超前部署-快跟著旅遊達人吳鳳來嘉義中埔，玩美親子遊程大公開!! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲旅遊達人吳鳳來嘉義中埔，推薦親子遊程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

春節連假與寒假即將來襲，旅遊達人吳鳳一家人的腳步來嘉義縣中埔玩親子遊、大草原花滑梯與富貴茶花園，配上騎小馬餵小羊看鵝媽媽賽跑，讓小寶貝「玩」到不想回家、親子「美」照拍到手軟。獨「嘉」趣味放電行程趕快筆記起來，春節寒假出遊計畫超前部署，就來嘉義中埔玩一波。

▲▼ 春節、寒假超前部署-快跟著旅遊達人吳鳳來嘉義中埔，玩美親子遊程大公開!! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣長翁章梁表示，今年是嘉義縣親子元年，親子旅遊景點包羅萬象，從博物館到休閒農場、從山到海、從靜態體驗到動態，通通都有，這次特別邀請吳鳳夫妻帶著可愛的女兒來嘉義中埔親子遊。

吳鳳也直呼嘉義真好玩，從趣味動物體驗到大草原奔跑，寶貝們充分放電，唯一缺點就是小朋友玩到不想回家，還在煩惱寒假不知要帶家中孩子去哪的爸媽們，嘉義縣絕對是你春節連假首選。

▲▼ 春節、寒假超前部署-快跟著旅遊達人吳鳳來嘉義中埔，玩美親子遊程大公開!! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲綠盈農場親子休閒好去處。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔鄉位於阿里山山腳下，有許多親子秘境，從「怡馨緣茶花莊」運用天然植物及種子的趣味DIY，到「綠盈牧場」趣味鵝媽媽賽跑與花滑梯親子美拍不能錯過，還有「獨角仙休閒農場」親近大自然與動物們的生態體驗，各種創意玩法大朋友小朋友都能開心high翻天，盡情享受大草原與山林美景的野餐郊遊，最適合寒假期間沿台3線來一趟深度旅遊親子同樂，還有獨「嘉」溫泉秘境-中埔中崙澐水溪溫泉，玩累了就來享受溫暖美人湯。

▲▼ 春節、寒假超前部署-快跟著旅遊達人吳鳳來嘉義中埔，玩美親子遊程大公開!! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲還有可以親自餵食的農場區。（圖／記者翁伊森翻攝）

如欲了解更多嘉義縣親子旅遊資訊，可至嘉義縣文化觀光局臉書查詢。
推薦親子遊程路線：
DAY1：怡馨園茶花莊-中埔遊客中心-築夢森居/豐山生態園區-豆讚咖啡莊園-住宿中埔
DAY2：獨角仙休閒農場-石硦林場-澐水溪溫泉-住宿中埔
DAY3：紅瓦貓工作室-綠盈牧場-賦歸

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