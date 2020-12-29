快訊／美國眾議院推「每人領5.6萬」紓困版！　275：134投票通過

▲美國眾議院投票通過紓困案升級版。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在要求國會修改紓困案，從每人領600美元（約新台幣1.7萬元）提升至每人領2000美元（約新台幣5.6萬元）未果後，已經簽署總額2.3兆美元的紓困案。不過參、眾兩院隨後表示將就每人領2000美元的「升級版」進行投票，眾議院率先推動，兩黨稍早已經投票通過該版本。

根據路透社報導，美國民主黨為多數黨的眾議院於美東時間周一（28日）投票，最終以275票比134票通過總統川普要求的每人2000美元的紓困案版本，並將結果遞交至共和黨掌控的參議院，等待進行投票。

川普上周表態反對國會提出的紓困案版，但在美東時間周日（27日）因國民失業救助已經到期，1400萬人面臨斷炊情況，而部分政府部門也將在29日因缺乏資金被迫關閉的情況下，川普在最後一刻讓步，簽署同意總額2.3兆美元的版本過關。

不過川普所提讓國民每人領2000美元的想法，與民主黨不謀而合。過去數個月以來，民主黨屢屢想要祭出更大規模的紓困案，卻被川普及共和黨再三阻撓，此次的紓困案本就是兩黨妥協的結果，但既然川普主動拋出想法，民主黨很快跟進。

2.3兆紓困案版本通過後，民主黨立刻發動眾議院投票，並以壓倒性票數通過新版本，但真正的難關在共和黨人所掌控的參議院，他們有權否決此案。因此外媒推測，民主黨打的算盤是若新版本如期通過，便能實現數個月以來未能闖關成功的大紓困，但若被參議院否決，也能讓共和黨的阻撓紀錄再添一筆，並讓川普與共和黨間的同盟關係產生變化。