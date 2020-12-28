最強寒流倒計時！公路總局：合歡山公路等4路段恐結冰

▲寒流周三來襲，氣象局發布低溫特報示警。（圖／中央氣象局）

記者楊庭蒝／綜合報導

氣象局今（28）日發出今年入冬以來首發低溫特報，受到寒流迅速南下影響，30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，其中，北北基等7縣市有6度以下氣溫發生的機率。對此，公路總局晚間指出，台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路線為結冰高潛勢路段，敬請用路人多加留意。

公路總局表示，為因應可能發生之路面結冰情事，上述4路段之上開路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業，公路總局也會機動成立緊急應變小組監控守視，指派氣象顧問監控氣象局最新情資及時調整因應，監控期間公路總局將依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布管制訊息，告知路段管制方式，籲請用路人留意管制訊息。

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▲寒流應注意路段。（圖／公路總局提供）

公路總局提醒，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。另公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為。

最後，公路總局也強調，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。