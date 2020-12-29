台中陣頭防疫「戴超狂臉譜口罩」！廟方曝繪製過程　網敲碗求量產　

記者鄧木卿／台中報導

新冠疫情持續延燒，日前國內新增本土病例後，對於防疫工作，許多民眾更是不敢輕忽。台中中都元帥殿法元壇近期讓陣頭人員戴上一款特製的「神將口罩」，方便進行廟會活動時，能一併顧及防疫，而照片曝光後，引起熱烈討論，許多網友紛紛敲碗求量產。對此，林姓宮主也出面回應繪製過程。

▲台中宮廟陣頭戴上特製口罩。（圖／台中中都元帥殿法元授權提供，下同）

位於台中市大里區的中都元帥殿法元壇日前於臉書分享活動照片指出，他們為配合政府防疫，進香活動全程戴口罩，而參加五營將的陣頭人員也不例外，全戴上畫有五營神將臉譜的特殊口罩。口罩顏色、線條與陣頭人員的妝容完美貼合，照片曝光後，吸引眾多網友朝聖，紛紛留言表示「太感動了！維持文化傳統也兼顧防疫！口罩超美」、「求口罩變周邊」、「很有創意又安全」、「敲碗量產」、「這樣的遶境實在太威了」。

對此，林姓宮主表示，原本廟方只是單純買5個布口罩，繪製過程由宮內畫師畫好臉譜，而陣頭人員會戴上醫療級口罩，再由畫師繼續繪製，這項創意引起社會各界熱烈討論，他非常感謝大家，而接下來他也將與口罩廠商討論量產數量，以成本價賣給有需要的民眾，希望大家一起配合政府共同防疫。