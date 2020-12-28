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兩校同名同年創校　北市嘉市「民生管樂團」合體演出！

▲▼管樂新激盪 北市民生國中、嘉市民生國中｢同名演出、一起鳴聲｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 北市民生國中、嘉市民生國中同場演出，取名｢同名演出、一起鳴聲｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

來自台北市的民生國中管樂團，出現在嘉義市民生國中，台北嘉義兩同名學校一起演出，也是兩校創校以來，管樂和鳴的創舉，為嘉義管樂節增添音樂教育在地扎根的意義。市長黃敏惠特別前往為學生鼓勵，兩校以音樂會友、相互切磋。

▲▼管樂新激盪 北市民生國中、嘉市民生國中｢同名演出、一起鳴聲｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北市民生國中、嘉市民生國中兩校師生一同表演。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，台北民生國中、嘉義市民生國中能夠相聚在這裡，是非常重要的時刻，也很有意義。台北民生國中是相當優秀的學校，嘉義市民生國中也是，兩校能夠藉由管樂節在此相逢，不僅建立校際情誼，更開創了同學們交流的機會，讓管樂更具教育意義。

▲▼管樂新激盪 北市民生國中、嘉市民生國中｢同名演出、一起鳴聲｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北市民生國中、嘉市民生國中兩間學校不僅同名更同年創校 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市民生國中校長陳明君表示，北、嘉兩所同名學校皆為民國57年設校，創校52周年首度聯合演出是歷史性的一刻。兩所民生國中同學進行管樂、打擊樂交流，共有179位師生參與。

北市民生國中由家長會長陳沛縈帶隊、黃秀婉老師擔任指揮，該校管樂團已成立12年，規模龐大，各項音樂比賽成績斐然；嘉市民生國中管樂團雖剛成軍不到一學期，以銅管演奏知名卡通主題曲與聖誕組曲引起共鳴。

▲▼管樂新激盪 北市民生國中、嘉市民生國中｢同名演出、一起鳴聲｣ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲北市民生國中、嘉市民生國中雙方大合奏（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市民生國中深耕藝文教育20年，今年也獲得教育部｢藝術教育貢獻獎｣殊榮，校內原設四大樂團，分別是絲竹團、直笛團、合唱團以及打擊團，雖為社團性質，皆為音樂比賽常勝軍，常代表出戰全國。

校長陳明君說，學區內具管樂專長國小畢業生之前因民生國中無管樂團而越區就讀他校，今年民生國中獲市府教育處補助50萬，成立管樂團，並聘請巫佳郎團隊擔任指導，讓熱愛管樂的孩子也可以就近讀民生國中。

兩校進行50分鐘音樂交流，音樂會安可曲，以兩校管樂團大合奏搖滾老歌｢Fun, Fun, Fun｣為活動再掀高潮，會後更交換禮物，團員們也相約明年嘉義市國際管樂節再見。

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