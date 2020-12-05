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社會 社會焦點 保障人權

你是我的眼！國三女日伴盲父走3km路回家　勇喊：沒有悲觀的權利

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▲民生國中陳婕瑜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中陳婕瑜(圖右)與視障父親陳保名及媽媽認真生活，樂觀看待人生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市城隍廟慈善會今天頒發第七屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰51位逆境天使，肯定清寒家庭中孝行優良的孩子。其中民生國中三年級學生陳婕瑜充當視障父親的眼，長年引領父親下班後穿梭車水馬龍，行走迢迢回家三公里路，不畏艱辛，孝行感動不少路人，足以作為孝親楷模。婕瑜父親陳保名今天在頒獎典禮以「你是我的眼」一曲，表達對太太及兒女深深感謝之意。

▲民生國中陳婕瑜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中陳婕瑜不因視障父親或家庭環境而悲觀。（圖／記者翁伊森翻攝）


陳婕瑜父親10年前因糖尿病意外造成失明，同時失去工作，全家頓失經濟支柱，愁雲慘霧，在全家人不斷鼓勵下，父親逐漸走出陰霾，5日上午一家人一同前來受獎，並上台分享這段生命歷程。52歲的陳保名表示，因家族性遺傳罹患糖尿病(二型)，雖然長期配合醫生每三個月定期檢查，不料十年前剛做完檢查，報告顯示正常後的兩個禮拜，在上班期間眼睛突然看不見，回醫院檢查竟是視網膜剝離，造成左眼全盲，右眼視力僅剩一隻手的範圍。

▲民生國中陳婕瑜 。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲民生國中陳婕瑜全家與廟方校方合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳保名說，他原是汽車公司業務，整天在外走跳，這宣告宛如晴天霹靂，人生從彩色變黑白，不能工作，足不出戶，整天胡思亂想，太太為了照顧他辭去工作，陪他到醫院住院開刀手術，長達一個多月，龐大自費的醫藥費、三個小孩教育費及全家生活費等，花盡所有存款，全家經濟陷入慘狀，房子被宣告拍賣，讓他的人生再次跌落谷底。

幸好太太不離不棄，「為母則強」，快速擦乾淚水後，重建生活，開車帶著他到各鄉鎮賣湯包、蔥抓餅，一步步走出門外，經過漫長的兩年，讓他終於有勇氣面對未來，接受視障按摩及盲用電腦種子教師培訓，最後雙雙考取證照，六年前在嘉義市政府社會處工作，四年前則開始在民生國中任職，負責行政庶務工作，克服逆境，在職場恪盡職守，今年獲得模範勞工頒獎表揚。

陳保名說，為維持家計，太太下午擺攤賣雞蛋糕，早上太太開車送他跟婕瑜上班上課，從婕瑜國小開始，父女倆及婕瑜的哥哥姊姊，下午就一起搭公車回家，期間前往車站及下車到回家的路程，必須穿梭在車水馬龍，克服各種障礙及崎嶇路，才能到站及回到家，迢迢回家三里路，幸好有婕瑜及婕瑜的哥哥姊姊相伴，婕瑜跟他說:「爸爸，我是你的眼！手放我肩膀，我帶著你走」，讓他的內心及腳步踏實，加上婕瑜不畏路人眼光，也不畏艱辛。

婕瑜媽媽張蔚瑩的雞蛋糕生意因疫情大受影響，今年六月考上民生國中廚工。張蔚瑩說，逆境中的人，沒有悲觀的權利，現在生活仍充滿荊棘及挑戰，但不管路有多麼遙遠、崎嶇，全家人仍要勇敢向前行。婕瑜則感謝父母辛苦付出，未來想當獸醫師，工作賺錢回報父母養育之恩。

陳保名今天特地獻唱「你是我的眼」，感謝婕瑜及全家人的一路扶持，讓他在黑暗中不孤單、不害怕。這番分享，讓現場不少人感動落淚。

民生國中校長陳明君表示，陳父視力不好但不怨天尤人，不但認真積極面對生活，更樂於協助周遭同事工作並做好份內工作，全家人因為他的樂觀也被感染，都相當認真面看待人生。

嘉義市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」今年進入第七屆，獎勵設籍嘉義市，就讀嘉義市各國小、國中及高中，孝親品行優異的清寒家庭學生。今年共有51位逆境天使獲獎24萬元，其中高中職組14名，每人可獲7000元助學金，國中組16名，每人可獲5000元，國小組21名每人可獲3000元，肯定孝心及上進心。


 

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