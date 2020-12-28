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砸大錢吃豪華壽司…低頭驚見「蟲蟲狂舞」！16秒片曝光嚇壞千人

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友前往餐廳與友人聚餐，期間點了一份90美元（約新台幣2550元）壽司餐點，沒想到卻在生魚片上頭發現一條正在蠕動的寄生蟲，當場嚇壞，隨後把16秒「蟲蟲狂舞」的影片上傳至網路，同時告知餐廳要求退款。根據原PO的說法，業者已出面表達歉意。

每日星報引述國外網友「Lonely Mustard」的說法指出，事發當日，一行人在當地最好的壽司店吃晚餐，還花了90美元點一大盤壽司，價格不算便宜，但其中一片生魚片上卻出現外型細長寄生蟲，肉眼明顯可見，還不斷左右蠕動。

儘管事發餐廳並未被公開，但這段影片仍引來上千名網友留言關注。

▲▼ 國外網友點壽司套餐，驚見生魚片蟲蟲狂舞。（圖／翻攝自Reddit）

▲生魚片上出現肉眼明顯可見的寄生蟲，外型細長，不斷左右蠕動。（圖／翻攝自Reddit）

許多人質疑，為何海鮮供應商或餐廳廚師沒有做好品質把關，殺死寄生蟲，「我是能接受吃壽司的人，但這是我最大的噩夢」。但也有自稱在漁業領域工作的網友表示，殺死某幾種寄生蟲的程序實屬困難，「把魚冷凍起來並不會把蟲殺死……唯一能殺死牠們的方法就是煮熟，而且牠們還會產卵，即便沒有看到蟲本身，（吃下肚後）進了人體，牠們還會在人體內孵化。」

當網友建議把此事告知餐廳後，原PO表示，一行人已聯繫餐廳要求退款，業者已對此事表達歉意。

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