阿嬤餵2歲孫狂吃生魚片　兒科醫師曝「慘況」：2種人是地雷族群

▲生魚片不是人人適合，小兒科醫師提醒2種人要避免。（圖／記者陳致平攝）

記者柯沛辰／綜合報導

很多人愛吃生魚片，但這樣的料理可不是人人適合。小兒科診所醫師透露，日前有一家四口帶著快2歲的孩子前來看病，現場吐得一塌糊塗，後來一問才知道是家長放任孩子猛吃生魚片，背後原因甚至引發網友熱議。

柚子小兒科診所院長陳木榮7日在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」表示，有一對父母和阿嬤日前帶著下個月將過2歲生日的孩子來看病，結果孩子在門診現場吐得一塌糊塗，明顯非常不舒服。

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看診時，陳木榮詢問「昨天或今天有吃什麼比較奇特的食物嗎？」結果只見媽媽雙手抱胸、翻白眼回問「這個年紀可以吃生魚片嗎？」

原來，一家人中午參加喜宴，地點是一間很有名的海鮮餐廳。當時媽媽認為孩子不要吃太多生魚片，但阿嬤覺得這間海鮮餐廳最有名的就是生魚片，不吃可惜，只要不沾芥末醬，孫子喜歡吃就盡量多吃點沒關係。

當下家長放任孩子猛吃生魚片。回家後，3個大人都沒事，只有孩子吐得不停，所以求助醫師。陳木榮引用美國食品藥物管理局FDA資料指出，懷孕婦女和小孩免疫系統較弱，容易被食物中的微生物感染，「有些別人可以吃的食物，這兩個族群就是不能吃，務必讓孕婦跟小孩吃煮熟的食物」。

陳木榮提醒家長，不要給2歲以前的孩子吃生魚片，如果要把標準訂得更加嚴格，請不要讓5歲以前的孩子吃生魚片。

許多網友看完紛紛留言，「感受到媽媽的無奈，無知長輩都會說吃一口沒關係」、「我兒子國中前，我都禁止給吃生魚片」、「我連生菜沙拉都還不給4歲女兒吃了」、「媳婦不能忤逆婆婆，隊友還不出來擋阿嬤，真的是豬隊友」、「到底怎樣智商會讓孩子吃生食沒關係，拜託長輩別鬧了」、「天阿！覺得一口很嚴重了還猛吃」引發熱議。

▼貼文一出引發熱議，還有許多家長分享自身經驗。（圖／翻攝自臉書／柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師）

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