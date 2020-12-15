25家餐廳「8成生魚片不合格」　消保處：旗津1餐廳生菌超標7.8倍

▲消保處抽查25家觀光漁港。（示意圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

行政院消費者保護處日前抽檢25家之觀光漁港暨周邊餐廳業者進行聯合查核及訪視，並抽驗其中18家餐廳之生魚片。結果發現，有20間「食品良好衛生管理」不合格；「生魚片」檢驗14家不合格。目前已請各地方政府主管機關儘速依法查處並督促或輔導業者改善。

消保處指出，觀光漁港經常為國人熱門觀光景點，日前國內疫情逐漸趨緩，許多民眾紛紛前往觀光地區旅遊及消費。消保處稽查觀光漁港暨周邊餐廳業者之衛生、環保、消防、度量衡管理現況，於10月間會同桃園市、台中市、高雄市、基隆市、宜蘭縣5個直轄市、縣(市)之消費者保護官、相關主管機關及經濟部標準檢驗局所轄分局進行查核，並針對國人喜愛食用之生魚片進行檢驗。

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▲消保處抽查25家觀光漁港，有14間餐廳生魚片不合格。（圖／記者崔至雲攝）

針對衛生安全管理部分，有20家不合格，包含，生食、熟食交叉汙染；食品、原料、添加物沒有寫有效日期；牆壁、地面有納垢、侵蝕或積水等情形。消保處指出，目前已要求限期改正，若不改正將處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。違規店家多位於基隆碧砂漁港、桃園竹圍漁港、台中梧棲漁港。

針對生魚片檢驗部分，共有14家不合格，其中生菌數6家超標，高雄旗后活海產店超標7.8倍；大腸桿菌群有8家不合格，其中台中阿東的店海鮮餐廳、桃園福伯活海鮮餐廳、台中鹿港海鮮總匯超標；揮發性鹽基態氮(新鮮度)6家不合格，幸福36號海餐廳檢驗結果20.5毫克，比標準15毫克高出5.5毫克，依《食安法》限改，。違規店家多位於基隆碧砂漁港、桃園竹圍漁港、台中梧棲漁港。

▲5大漁港生魚片抽驗近8成不衛生。（圖／消保處提供，點圖可放大）

消保官王德明指出，餐廳最重要就是衛生，而生魚片屬生食，若生菌數超標、新鮮度不合格，可能會引發民眾腹瀉、嘔吐等症狀。消保處呼籲，餐廳業者應依「食品良好衛生規範準則」掌控食品製程、環境及人員衛生、溫度記錄等自主管理相關作業，並落實液化石油氣之安全管理規定，以提供消費者良好用餐環境與衛生安全飲食。

