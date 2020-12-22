登陸作戰要角　陸第二艘075兩棲攻擊艦首試航

▲大陸075型兩棲攻擊艦二號艦首次試航。（圖／取自微博@燃燒的哈爾科夫）

記者陳政錄／綜合報導

作為中共解放軍未來「登陸作戰」的要角，大陸新一代075型兩棲攻擊艦二號艦於22日上午7時30分許，從黃浦江進入東海水域進行首次試航，這與075首艦的試航，間隔139天，預計未來3、4號艦，也將在一年內完成建造陸續下水。

075型兩棲攻擊艦是大陸自主研發，排水量為3萬噸級的大型平甲板兩棲攻擊艦，在國際上僅次於美軍4萬噸黃蜂級（Wasp-class）攻擊艦、4.5萬噸美利堅級（America-class）艦。

075型兩棲攻擊艦可以搭載近30架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，可運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

▲大陸正加緊建造新一代075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝環球時報）

回顧今年4月，075型兩棲攻擊艦2號艦在上海滬東中華造船廠下水後，經過8個月的舾装，12月22日上午7時30分許，大陸網友目擊075型兩棲攻擊艦二號艦，在拖船的協助下離開造船廠泊位，沿黃浦江進入東海某水域進行首次試航。

目前，大陸首艘075兩棲攻擊艦已停泊在海南三亞，預計明年在南海投入部署，由於其戰略價值，可能在攻台行動中扮演重要角色，備受關注。解放軍前任教官宋中平指出，如果解放軍想奪回台灣，東部戰區、南部戰區就必須一起行動，075型可作為陸戰隊過渡登陸平台。

據陸媒報導，大陸075型兩棲攻擊艦已經確定了首批4艘的建造數量，根據前兩艘艦的施工速度，預計需1年左右，三號和四號艦也將陸續下水。

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