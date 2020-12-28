26歲毒媽「生下死胎」被捕引發爭議　最高法院同意謀殺罪起訴！

A California woman whose drug-use authorities have said resulted in the stillbirth of her fetus can be prosecuted on murder charges, the state’s Supreme Court has ruled.



Chelsea Becker has been in jail since she delivered her stillborn fetus in 2019.https://t.co/C2jys7Dp2u — New York Daily News (@NYDailyNews) December 26, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國加州26歲女子貝克爾(Chelsea Becker)去年生下一名男嬰，然而男嬰一出生便是死胎，驗屍發現體內含有大量甲基苯丙胺，她才坦承懷孕期間仍有吸食毒品，而面臨謀殺罪起訴。

貝克爾2019年9月10日在家中突然感到腹痛，當時懷胎8個月的她發現下體大量流血，緊急前往醫院生下一名死胎，因為當局在寶寶體內驗出足以致死的毒品反應，便於同年11月以謀殺罪名進行逮捕，她坦承平時有吸食冰毒習慣，但不知道這樣做會害到寶寶，不願意對謀殺指控認罪。

此案在美國社會引發關注，因為有女權團體與支持者認為，濫用毒品是一種醫學疾病，而不是犯罪，且法律應該是要保護弱勢婦女，而不是對一名痛失小孩的母親定罪。加州總檢察長貝塞拉(Xavier Becerra)今年8月更向最高法院要求駁回死刑控罪，因為這樣一來會阻止其他因為吸毒問題受苦的婦女獲得幫助，也會引發執法部門對死胎與流產案件的關注。

最高法院上周駁回貝塞拉提議，因為這起案件不是流產，也與婦女的生殖權利無關，而是貝克爾魯莽與疏忽照顧等非法行為導致嬰兒死於非命，所以仍會以謀殺罪進行控罪。

▼吸毒女產下死胎被控謀殺，引發女權團體為其發聲。（圖／示意圖／達志影像）

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