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內蒙急凍！雪地探出「7個羊腦袋」　牧民路過神救援

▲▼內蒙古雪地挖出活羊，牧民表示可能遇到風吹雪走不出去，估計埋了一天一夜。（圖／北方新報）

▲內蒙古雪地挖出活羊，牧民表示可能遇到風吹雪走不出去，估計埋了一天一夜。（圖／北方新報）

 記者陳政錄／綜合報導

近日大陸內蒙古自治區急凍，呼倫貝爾低溫下探-25℃，省會呼和浩特也下探-12℃，值得注意的是，近日就有一部「雪地裡挖出7只活羊」的影片在微博上傳開，隨著牧民一一將深埋雪地中的羊隻救出，大陸網友紛紛留言感嘆，「這應該是羊毛衫保暖最好的廣告。」

據《北方新報》報導，解救羊的善心人士為內蒙古30歲的牧民兵巴，他22日開車前往朋友的家時，在從烏蘭察布市四子王旗到腦木根蘇木的路上，發現雪地裡有「7個羊腦袋」，走近一看，竟是7隻活羊被積雪掩埋，只剩頭露在外面。

▲▼內蒙古雪地挖出活羊，牧民表示可能遇到風吹雪走不出去，估計埋了一天一夜。（圖／北方新報）

「當時什麼也沒來得及想，就和同行的3個朋友著急拿著鐵鍬開始往出掏。」兵巴說，積雪又厚又硬，踩上去「嘎吱嘎吱響」，大概花了不到半小時，將7隻羊全部救出。

他目測，這些羊應該被埋了一天一夜，救出後全身發抖、無法走動，遂聯繫地方官員，幫忙找尋是否有羊隻走丟的牧民。兵巴推測，由於公路兩側有鐵絲圍欄，這些羊很可能遭遇風吹雪走不出去，才導致被埋。

對於羊隻遭雪活埋獲救的影片，大陸網友留言笑稱，「土豆哪裡的挖，土豆地裡挖。羊羊哪裡挖，羊羊雪裡挖」，也有人說「這應該是羊毛衫保暖最好的廣告。」

事實上，隨著寒冷的隆冬季節到來，大陸地方水利局監測發現，黃河幹流上、中、下游河段均已出現流凌，尤其內蒙古自治區內的河段，封凍超過500公里，呈現千里冰封景象，顯示今年內蒙古地區的寒冷有可能更甚以往。

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