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台灣燈會在新竹照辦！「4點修正版」出爐　縮小規模、一證通行

▲「2021台灣燈會」位於錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

▲「2021台灣燈會」照常舉辦，不過將縮小規模，圖為錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者彭懷玉／綜合報導

本土零確診破功，讓各個大型活動備受關注，其中，明年2月26日至3月7日在新竹市舉行的台灣燈會，今（24日）提出燈會「生活指引修正版」，宣布包含縮小規模、縮短展演時間、一證通行等，最重要的是取消汽車管制區，居民汽車憑證都可自由出入。

▲新竹市府今（24日）提出燈會「生活指引修正版」。（圖／新竹市政府提供）

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▲新竹市府今（24日）提出燈會「生活指引修正版」。（圖／新竹市政府提供，以下皆同）

今（24）日新竹市府公布「2021台灣燈會居民生活指引」修正版，以五大原則降低燈會影響居民生活，包括燈區範圍縮小、學校恢復正常上下課作息、市民憑「汽車通行證」一證通行燈會疏導區、提供環狀接駁車等貼心服務、並依據中央疫情指揮中心指引落實防疫；副市長沈慧虹於今上午發布記者會中強調，讓民眾維持平日正常生活作息、安心通勤回家，假日則視情況加強車輛疏導。

▲新竹市府今（24日）提出燈會「生活指引修正版」。（圖／新竹市政府提供）

▲唯有在經國路、自由路、中華路、南大路、西大路範圍內的「燈會疏導區」，汽車須憑通行證進入。

副市長沈慧虹表示，為維持民眾正常生活作息，本次修正將燈區範圍縮小，且燈區展演時間縮短，平日於晚間6點至9點舉辦，假日再延後半小時至9點30分，此外，計程車、機車皆可自由通行市區，唯有在經國路、自由路、中華路、南大路、西大路範圍內的「燈會疏導區」，汽車須憑通行證進入。

▲新竹市府今（24日）提出燈會「生活指引修正版」。（圖／新竹市政府提供）

▲副市長沈慧虹表示，為維持民眾正常生活作息，本次修正將燈區範圍縮小，且燈區展演時間縮短，平日於晚間6點至9點舉辦，假日再延後半小時至9點30分。

市府指出，「汽車通行證」將於2021年1月15日至25日間，對範圍內的居民、上班族、租屋客、托嬰與補習班接送「主動」發放通行證，就學、就醫或其他各式需求，則可至三區區公所申請，或線上申請寄送至指定地點，或寄至派出所24小時皆可領取。

▲2021台灣燈會在新竹。（示意圖／新竹市政府提供）

▲2021台灣燈會在新竹，將於明年2月26日至3月7日登場。（示意圖／新竹市政府提供）

至於「貼心服務不中斷」部分，市府表示，垃圾清運次數不變、晚上垃圾收運皆改為上午，且新增早上7至9點6處定點收運；公車不停駛，復康巴士正常運作，另有搭配定點定線「貼心服務車」，協助行動不便者就醫或移動，假日將有環狀接駁車，以便民眾旅客通行，119緊急服務也都維持正常運作。

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