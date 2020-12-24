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燈會禁車令被罵翻　竹市府修正：汽車憑證進出、取消提早放學

▲燈會禁車令被罵翻　竹市府修正：汽車憑證進出、取消提早放學。（圖／記者新竹市府提供）
▲新竹市副市長沈慧虹今日早上主持修正說明會。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市府日前公布2021台灣燈會的交通指引遭網友罵翻，一連數日，市府都感受到網友的猛烈砲火，終於在24日改口、推出修正版「燈區縮小、學生維持正常上下學時間」，市長林智堅的臉書終於在幾日轟炸後換來網友平息怒火，並稱讚市府願意傾聽民意，值得鼓勵。

日前新竹市府公布2021台灣燈會生活指引，由於燈區範圍太大，幾乎涵蓋整個新竹人密集生活區，且三個顏色區讓居民限制使用汽、機車，嚴重影響居民上下班、接送小孩等日常生活，引來網友罵翻，一連數日，市長林智堅臉書、新竹各地方社團，都可見到網友們砲火隆隆，甚至加上本土疫情再現，而喊出「停辦燈會」的訴求。

▲燈會禁車令被罵翻　竹市府修正：汽車憑證進出、取消提早放學。（圖／記者新竹市府提供）

▲新版的燈區範圍縮小，且不再分成3種程度限行，統一燈區內汽車憑證進出，機車、計程車則不受限。

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新竹市政府沉寂數日，終於在24日再次公布「2021台灣燈會居民生活指引」修正版」，以五大原則降低燈會影響居民生活，包括燈區範圍縮小、學校恢復正常上下課作息、市民憑「汽車通行證」一證通行燈會疏導區、提供環狀接駁車等貼心服務、並依據中央疫情指揮中心指引落實防疫，副市長沈慧虹於上午發布記者會中強調，要讓民眾維持平日正常生活作息、安心通勤回家，假日則視情況加強車輛疏導。

沈慧虹副市長表示，為維持民眾正常生活作息，本次修正將燈區範圍縮小，且燈區展演時間縮短，平日於18時至21時舉辦，假日再延後半小時至21時30分，讓學生維持正常上下學時間，診所、醫院、洗腎不受影響。計程車、機車皆可自由通行市區，唯有在經國路、自由路、中華路、南大路、西大路範圍內的「燈會疏導區」，汽車須憑通行證進入。

市府指出，「汽車通行證」將於2021年1月15日至25日間，對範圍內的居民、上班族、租屋客、托嬰與補習班接送「主動」發放通行證，就學、就醫或其他各式需求，則可至三區區公所申請，或線上申請寄送至指定地點，或寄至派出所24小時皆可領取。

「貼心服務不中斷」，市府表示，垃圾清運次數不變、晚上垃圾收運皆改為上午，且新增早上7至9點六處定點收運；公車不停駛，復康巴士正常運作，另有搭配定點定線「貼心服務車」，協助行動不便者就醫或移動，假日將有環狀接駁車，以便民眾旅客通行，119緊急服務也都維持正常運作。

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