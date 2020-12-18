為換1箱雞肉+蔬菜！狠媽逼14歲女兒「同居34歲男」　外婆心碎救援　

▲阿根廷一名母親為了免費雞肉，將女兒送給陌生男子。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說虎毒不食子，然而阿根廷一名母親竟然為了「1箱免費雞肉和蔬菜」，逼迫14歲的親生女兒與陌生男子同居！直到女孩的外婆發現不對勁，報警處理才救出這名少女，外婆心碎表示，將會起訴自己狠心的女兒。

據《號角報》報導，事件發生在阿根廷聖地亞哥市，當地警方14日接獲一名64歲婦女的報案，稱14歲的外孫女被她媽媽逼迫和34歲男子同居，警方獲報後隨即展開調查。

報導稱，少女外婆日前去探望2名外孫女，然而到家後發現只有13歲的妹妹在家，14歲的姐姐卻不見蹤影，焦急詢問後妹妹回說「姐姐沒有離家出走，媽媽用她換了1箱雞肉和蔬菜」，她這才知道自己被女兒給騙了，因為對方一直跟她說大外孫女是離家出走。

原來，2個小孩和媽媽與繼父住在一起，14歲的姐姐日前被送去跟一名34歲男子同居。警方獲報後，很快解救出該名少女，受害人告訴調查人員，自己被母親和繼父毆打，並強行將她綁到陌生男子家，用她換了雞肉和蔬菜。

目前警方正在調查少女是否有受到傷害，並檢查她的身心狀況。受害女孩還透露，其實一直以來自己和妹妹就經常被繼父虐待，如果不服從繼父還會被媽媽一起毆打。

事發後，外婆相當心疼外孫女的遭遇，表示將會對女兒以及女兒的現任丈夫提告，讓他們付出代價。