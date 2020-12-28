北市詐騙「假冒公務員」財損居冠　市警局：不會在機關外做筆錄

▲北市警方全力宣導反詐騙，其中財物損失最嚴重的就是假冒公務機關詐騙。（圖／台北市政府警察局提供）

記者邱中岳／台北報導

北市警方最近全力宣導反詐騙，主要針對假冒各大醫院、健保機關電信公司等具有公信力的單位，利用熟悉事物來博取信任，其中為了防止詐騙，金融機構行員扮演關鍵角色，北市從2020年1至11月透過金融機構關懷提問計攔阻406件，成功攔阻新臺幣1億7千603萬餘元。

針對詐騙案件中，財物損失第一名就是假冒公務機關詐騙，一般來說，被害人年紀約超過50歲以上，詐騙集團還會宣稱，如果被害人不配合就會被監管帳戶，甚至還會被收押，詐騙集團還會以偵查不公開為由，要求被害人佯稱「家中裝修」、「子女結婚」等理由躲避查緝。

此外，假投資謢詐騙案類，主要是透過網路社群、通訊軟體吸引被害人加入好友，再以掌握「平臺漏洞、後臺程式」等話術，宣稱「買空賣空」、「保證獲利」、「穩賺不賠」且「高獲利」等口號吸引民眾投資。

▲北市警局說明「偵查不公開」是規範「地檢署」、「警察局」以及「調查局」等偵查單位，不能透露偵查內容。（圖／台北市政府警察局提供）

後續再由自稱「老師、指導員」的詐騙成員教學投注(代操)，初期帳面均顯示獲利並可小額出金，引誘被害人加碼投資，待被害人投人大筆金錢後，再以各種理由(洗碼量不足、IP異常等)向被害人索取保證金或稅金等話術才能再次提款，直至搾光被害人錢財後立馬消失。

北市警局長陳嘉昌也呼籲，偵查機關都會在機關內製作筆錄，再以掛號寄送公文正本，也絕對不會到家裡收取現金，如遇詐騙務必撥打165反詐騙專線。

▲北市警局針對假冒公務員詐騙以及投資詐騙進行查緝，11個月攔阻詐騙約1億7千多萬元。（圖／台北市政府警察局提供）

另外，針對「偵查不公開」到底是什麼呢？通常在新聞上常看到被害人以「偵查不公開」為由躲避媒體追逐，但其實真正的偵查不公開，是為了影響審判，用來保護當事人。

但偵查不公開實在是在審判前，用來規範「地檢署」、「警察局」以及「調查局」等偵查單位，不能透露偵查內容，所以並不適用於一般民眾。

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