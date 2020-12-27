3個月噴160萬！「精品無限買」換得分手　癡情男：沒發生過關係

▲交往期間帶對方吃好料買精品。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

一名24歲男網友自曝，在交友軟體上認識一名26歲的年輕女子，交往期間吃高級餐廳，送愛馬仕、LV、潘朵拉等各種名牌精品，短短3個月就花了160萬元，「沒有發生任何關係，結果換得分手」。貼文一出後，引起網友熱烈討論，「很明顯，愛錢不愛人，愛名利不愛你」，還有人開玩笑說「哥哥我不想努力了」。

該名男網友在臉書「爆廢公社」發文，目前從事禮儀師的工作，第一次見面女子就開口，想要買GUCCI的老爹鞋，當下不知道對方是什麼心態，所以拒絕了，但是跟她說「有機會再買給妳」。結束約會後，回家路上女子坦言，與前任在一起4年被劈腿2次，為了前任還做詐騙集團3個月，後來友人跟她說前任又劈腿才分手，最近想去酒店工作，因為幫前任貸款30萬。

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▲兩人透過交友軟體認識。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

聽完女子的遭遇後，原PO感到很心疼，「這個女生我一定得好好保護才行」，沒想到卻是惡夢的開始。七夕送愛馬仕的項鍊、找閨蜜吃板前鍋物花了快1萬元、帶女子媽媽去吃鐵板燒花3萬2千元、買潘朵拉串飾、LV手環等，只要女方開口，什麼要求他都答應，但真心對待沒有得到同等的回報。

原PO難過表示，「在一起三個月每次約會都是百貨公司，吃飯都是高級料理，買衣服一次都花上萬，口紅、香水無限買，每次出門至少都要花5-6萬甚至更多，但我每一次的要求妳都沒有辦法做到，生日也不陪我過，我在妳身上花了160萬，我們卻沒有一點任何的性關係」。最後因為原PO答應要給她紅包，但是因為身上沒有現金，表示過幾天再給，女子生氣指責「說話不算話」便轉身就走。

▲▼消費明細曝光。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

貼文一出後，許多網友看傻眼，「160萬我都可以整容整到認不出來了」、「160萬什麼也摸不到，這應該是剝皮寮吧」、「這要公布啦，花了160萬大金主餒不然還會有受害者」、「你被拐了，每次出去花那麼多錢，你都不是覺得怪怪的嗎？這女的一定職業籍」、「每月一千元認養小朋友，每年還會收到卡片耶」。