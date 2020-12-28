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國產新冠疫苗3廠商有望二期臨床　陳時中30日公布審議結果

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎國產疫苗已有兩家公司接受食藥署疫苗專家委員會的審議，分別為國光生技（4142）、高端疫苗，預計30日將由衛福部部長陳時中公布是否能夠進入二期臨床試驗，另外還有一家聯亞生技將在明年1月中旬接受再審。專家推測，這3家公司可以進入二期臨床的機會很大。

▲▼ 新冠疫苗,接種,施打。（圖／路透）

▲全球各國都在力拚研發新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

根據《聯合新聞網》報導，國產疫苗廠是否能在31日啟動二期臨床試驗，答案將在30日由陳時中親自揭曉，依據疾管署規定的臨床補助辦法，如果可以在2021年1月底前進入二期臨床試驗，最高可獲得2.4億元補助；現階段國光生技與高端疫苗皆已接受食藥署疫苗專家委員會審議，僅聯亞生技還要等待一批高劑量疫苗施打結果的資料，預計明年1月中旬前會進行再審。

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雖然專家認為這3家廠商能夠進入二期臨床的機會很大，不過，先前曾傳出國產疫苗進度落後的消息。對此，國光生技曾發表聲明表示，目前新冠肺炎疫苗並非抗體力價不符預期，而是仍在與食藥署相關單位溝通當中，原本要在12月底進行二期臨床試驗，預計改為明年1月初至1月中間進行，後續進度不受影響。

▲右起為國光生技董事長詹啟賢、發言人潘飛。（圖／國光生技提供）

▲國光生技董事長詹啟賢（右）與發言人潘飛（左）出面說明國產疫苗進度。（圖／國光生技提供）

國光生技發言人潘飛表示，台灣防疫成果斐然，但新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國家正處於防疫緊急狀態，以國光生技目前的試驗策略來執行第二期臨床試驗，將能縮短整體研發時程，及早提供EUA所需疫苗，現階段國光生技新冠疫苗已經完成第一期臨床試驗，結果顯示耐受性與安全性均呈現正面效果，無一例嚴重不良事件（SAE）。

國光生技董事長詹啟賢也表示，國光生技期望能在現有已完成的第一期臨床試驗的基礎上，讓國光生技進行第二期臨床試驗，加速疫苗研發進程，及早協助政府提供新冠肺炎疫苗所需，早日提供國人施打，並拍胸脯保證說「OK」，目前疫苗研發進度沒問題。

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