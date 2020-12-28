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疫情影響直播業績成本看漲　知名直播主逆勢抽500萬大獎回饋粉絲

▲▼知名直播主林揚竣大器抽500萬大獎分享粉絲，5輛房車得主受獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲知名直播主林揚竣大器抽500萬大獎分享粉絲，5輛房車得主受獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情重創經濟，知名直播主林揚竣逆向操作，公開抽出包括勞力士錶共500萬元獎品回饋粉絲，28日贈送5輛汽車給得獎者，讓粉絲開心不已。林揚竣表示，疫情影響讓部分商品業績下降，明年成本甚至上漲，希望藉此讓民眾有小確信。他也宣布，明年開始每月都會提供150萬元抽獎的抽獎活動回饋。

知名主播主林揚竣身兼永恆天詩企業董事長，為回饋6萬粉絲長期以來的支持，12月12日晚上大器直播舉辦抽獎回饋粉絲活動。民眾只要有消費購買1項直播商品，就可獲得1張抽獎券。活動提供勞力士錶、TOYOTA房車、金幣共價值500萬元的獎品，與粉絲分享。今天下午在豐原總部舉辦5輛房車贈送儀式，吸引許多人到場。

▲▼知名直播主林揚竣大器抽500萬大獎分享粉絲，5輛房車得主受獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼林揚竣頒獎給得獎幸運兒，也承諾明年開始每月都會辦抽獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼知名直播主林揚竣大器抽500萬大獎分享粉絲，5輛房車得主受獎。（圖／記者李忠憲翻攝）

直播主林揚竣表示，今年受到新冠肺炎病毒疫情影響，直播產業受到衝擊，如旅行箱等旅行類的商品，因國人無法出國，銷售狀況就很不好。另外，許多國外進口原物料再製商品也面臨漲價壓力，明年直播商品肯定要部分調漲，這是直播業者和供應廠商要面對的問題，因此部分直播賣價可能要跟著調整，這是值得觀察的重點。

轎車得主之一的高雄邱小姐說，她本身從事會計工作，抽獎期間共投進30張抽獎券，結果因為四處放存根，還差點找不到。當晚她看開獎直播看到一半都沒中獎，就放棄去休息。隔天再拿出放在手提包的存根兌獎，依然沒中。幾天後，她在抽屜找到幾張遺忘對獎券，才發現自己竟是轎車得獎者，興奮的高聲尖叫，並把在睡夢的兒子、女兒叫醒，一起分享中獎的喜悅。

林揚竣則是在授獎儀式後宣佈，明年1月起，他每個月都會舉辦1次金額150萬元的公開抽獎活動，不限定獎品種類，可能會是現金，也可能是名錶或金幣，又或許是以福袋的方式回饋給粉絲，讓大家在疫情陰影籠罩下，能得到一絲小確幸。

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