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樓頂變花園、二手物交換！臺北行政里獲低碳永續家園銅銀級認證　六都名列前茅

▲▼台北,低碳,永續,認證,六都,第一。（圖／臺北市政府環境保護局提供）

▲臺北市萬華區雙園里利用活動中心屋頂推動綠屋頂示範。（圖／臺北市政府環境保護局提供，下同）

地方中心／綜合報導

地球正面臨嚴峻氣候變遷考驗，人為排碳帶來全球暖化加劇，導致生態環境愈來愈惡劣，身為地球的一份子，建立低碳永續家園為生命之母地球療傷人人有責。想立刻行動卻擔心一個人的力量有限？其實低碳環保沒有想像中的遙遠困難，從投入身邊小單位的社區永續發展，就能得到具體成效，讓環境變得宜居。像是臺北市便積極協助基層社區透過綠化環境、二手物回收循環利用等作為建構低碳城市；相關行政里近幾年參加環保署低碳永續家園認證評等，獲得高等級評價，截至109年期間，成為六都獲認證比例第一，讓臺北市逐步朝向落實聯合國第11項永續發展目標「永續城市與社區」。

走在像臺北市這樣滿布高聳水泥建築的都市叢林中，不經意在轉角遇見綠意公園時總讓人精神一振，一掃高壓緊繃情緒；或是時近歲末，斷捨離清出許多完好但已不需要的二手物品，不想直接當垃圾丟掉，而是希望這些東西能找到下一個好好疼惜使用的主人。許多人都喜歡的綠意世界、擁有的惜物心情，其實只要付諸行動就能在日常實踐，更是能幫助城市永續發展的低碳作為。

全臺已有許多縣市區里嘗試推動上述低碳行動，北市環保局長期協助輔導各里參與環保署低碳永續家園認證評等制度，取得實至名歸認證鼓勵。認證可分別以縣市、區、里三層級進行，等級分為銅級與最高銀級共二個等級；據統計目前臺北市456個里中，共290個里參與評等，已有8個里獲得銀級，81個里取得銅級；而臺北市銅級和銀級里數占總里數比例19.52%、銅銀級里數占總參與里數比例30.69%，則皆為六都第一。

▲▼台北,低碳,永續,認證,六都,第一。（圖／臺北市政府環境保護局提供）

▲大安區民炤里透過認養機制翻轉社區國有閒置空地為休憩場所。

臺北市在今年深受新冠肺炎疫情影響的艱鉅狀態下，依然積極進行低碳作為，例如萬華區雙園里，長期認養區民活動中心屋頂，推廣綠屋頂建築降溫示範點，為城市消消火氣；內湖區秀湖里結合TOYOTA共同認養公園綠地，打造降溫綠色家園；同樣在城市中增添綠意的還有，將轄內閒置國有地翻轉為綠地公園的大安區民炤里；用天然泉水打造快樂農園的大湖里；以及改造社區閒置空地的大安區大學里，讓里民能親近自然、共享綠意休憩空間。

另外，北投區清江里設置二手物資交換中心，民眾的二手物品得以循環再利用，延長物品生命週期，更少了丟棄的心理負擔，不論是對物品、環境還是人，都達到了低碳永續的目標；內湖區大湖里則從居民的災害防救與演練設備及知識出發，與臺大氣候天氣災害研究中心合作推動韌性社區發展；中正區永昌里與古亭國中合辦生態綠能觀摩活動，將環境教育理念傳遞給下一代。

▲▼台北,低碳,永續,認證,六都,第一。（圖／臺北市政府環境保護局提供）

▲大湖里以自然泉水灌沐的快樂農園。

臺北市各社區的努力行動，讓今年有11里獲取新的認證，包括大安區大學里於2年內即躍昇銀級里，萬華區雙園里、北投區大同里、內湖區大湖里、秀湖里、湖興里、大安區民炤里、誠安里、北投區清江里、中山區埤頭里及中正區永昌里，共10個社區取得銅級認證。

日常生活中不妨將這些社區低碳行動視為一種闖關挑戰，一同投入心力和資源參與，經過審核獲得評等認證，能得到不只成就感，當愈多社區一起加入，離低碳永續城市的目標愈近，臺北市以首都之姿領頭起跑，未來也將持續營造各社區，帶動更多城市區里一同響應。

（臺北市政府環境保護局 廣告）

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