信用卡掉甜點店冰櫃縫隙求助！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

▲原PO的卡掉入冰櫃的縫隙，店員卻只叫她掛失。（圖／爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女網友日前到某知名連鎖甜點店消費時，不慎將信用卡掉到櫃台與冰櫃間的縫隙，沒想到店員完全沒有要協助的意思，只冷冷說一句「掉進去的東西拿不出來，妳只能辦掛失了」。對此，甜點店總公司表示，已跟該名女顧客道歉，並承諾會改善縫隙問題以及加強員工訓練。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她26日使用信用卡消費時，因刷卡機與冰櫃、桌子的縫隙非常接近，不小心手滑才會將信用卡掉入：豈料向店員請求協助，希望可以用膠帶、紙片勾起時，卻被正在使用膠帶的店員拒絕「店內沒有任何東西可以借」、「我們不提供紙袋」、「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來。」

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▲店家事後貼上紙條封住縫隙。（圖／東森新聞）



原PO最後無可奈何，只能默默打電話辦掛失，並將這離奇的過程PO上網路，希望大家消費時可以注意一點，不要跟她一樣手滑失誤，而網友看完則說「其實可以拿出來，只是不想處理」、「試一下都沒有就直接說掛失，是在哈囉」。

對此，甜點店總公司表示，事發後已取得當事顧客諒解，會再加強員工訓練，縫隙的問題也會立刻改善。據《東森新聞》實地探訪，發現店家已拿紙盒將縫隙擋住，員工也提出會用衣架勾出的解決辦法。

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