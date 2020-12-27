　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

信用卡掉甜點店冰櫃縫隙求助！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

▲▼台北甜點店驚見「恐怖聚寶洞」！她信用卡陣亡　店員吐驚世4句話。（圖／爆廢公社） 

▲原PO的卡掉入冰櫃的縫隙，店員卻只叫她掛失。（圖／爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名女網友日前到某知名連鎖甜點店消費時，不慎將信用卡掉到櫃台與冰櫃間的縫隙，沒想到店員完全沒有要協助的意思，只冷冷說一句「掉進去的東西拿不出來，妳只能辦掛失了」。對此，甜點店總公司表示，已跟該名女顧客道歉，並承諾會改善縫隙問題以及加強員工訓練。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她26日使用信用卡消費時，因刷卡機與冰櫃、桌子的縫隙非常接近，不小心手滑才會將信用卡掉入：豈料向店員請求協助，希望可以用膠帶、紙片勾起時，卻被正在使用膠帶的店員拒絕「店內沒有任何東西可以借」、「我們不提供紙袋」、「掉下去的話只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼信用卡掉甜點店冰櫃縫隙求助！店員冷回「只能掛失」總公司回應了。（圖／東森新聞）

▲店家事後貼上紙條封住縫隙。（圖／東森新聞）

原PO最後無可奈何，只能默默打電話辦掛失，並將這離奇的過程PO上網路，希望大家消費時可以注意一點，不要跟她一樣手滑失誤，而網友看完則說「其實可以拿出來，只是不想處理」、「試一下都沒有就直接說掛失，是在哈囉」。

對此，甜點店總公司表示，事發後已取得當事顧客諒解，會再加強員工訓練，縫隙的問題也會立刻改善。據《東森新聞》實地探訪，發現店家已拿紙盒將縫隙擋住，員工也提出會用衣架勾出的解決辦法。

►珂潤泡泡洗面乳下殺290元

ET快訊
女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方竟冷回8字
快訊／辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥發聲
英返台航班「1發燒4人有症狀」　指揮中心回應了
信用卡掉甜點店冰櫃縫隙陣亡　店員冷回「只能掛失」總公司回應了
華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀暴增至5人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

英返台航班入境採檢18人　1發燒送醫、4乘客過去14天有症狀

遭爆料用國產、丹麥豬　八方雲集發3點聲明回應

快訊／華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀「暴增至5人」！

信用卡掉甜點店冰櫃縫隙求助！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

他一句「台北有能吃的滷肉飯嗎？」戰翻　竟釣出南北大不同

快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫院

40年來最冷跨年！寒流急凍一天內「暴跌10°C」　陽明山可能下雪

台灣大道塞爆惹民怨　台中市8條公車路線明年改駛專用道

快訊／華航倫敦127人返台「驚傳2人有症狀」　緊急送篩檢中

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

英返台航班入境採檢18人　1發燒送醫、4乘客過去14天有症狀

遭爆料用國產、丹麥豬　八方雲集發3點聲明回應

快訊／華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀「暴增至5人」！

信用卡掉甜點店冰櫃縫隙求助！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

他一句「台北有能吃的滷肉飯嗎？」戰翻　竟釣出南北大不同

快訊／華航倫敦127人返台「1人發燒39度」　緊急送醫院

40年來最冷跨年！寒流急凍一天內「暴跌10°C」　陽明山可能下雪

台灣大道塞爆惹民怨　台中市8條公車路線明年改駛專用道

快訊／華航倫敦127人返台「驚傳2人有症狀」　緊急送篩檢中

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世　夫淚：罹罕病器官全衰竭

工讀生出來！小熊貓「雙腳站立」量體重　影片曝光網驚：好穩

「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

長髮妹樓下排餐廳！天降「一坨屎」正中她頭　手一摸全黑崩潰

張宗憲32歲生日領軍富邦踢館攻城獅　期待下週台北開幕戰

好想要這種兒子！24歲泰國小鮮肉「存錢買3樓透天厝」送爸媽

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他：讓他自己沉澱

禁區戰力不足陷入苦戰　攻城獅期待塔壁出戰下週踢館富邦

光明國中態度擺第一　曾陶鎔曾犯錯感謝恩師管教

英返台航班入境採檢18人　1發燒送醫、4乘客過去14天有症狀

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

離世前男友託夢：我交女友了！　她哭醒擲筊藏大洋蔥

甜點店有「恐怖聚寶洞」　店員吐驚世4句話

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

快訊／華航127人返台　驚傳2人有症狀

企鵝妹斗內金額外洩　網狂備份：賺1000萬

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光

獨／36歲媽剛生完「打流感疫苗」後過世

內湖公園遭入侵！水中異形日吃3000魚卵

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面