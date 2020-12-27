騎士闖國道淪屍塊…警靠「1張信用卡」追出身分！3駕駛接受調查中

▲吳男的機車也被撞得支離破碎，零件散落一地。（圖／民眾提供）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中一名騎士今（27日）凌晨3時許騎著機車闖入國道1號，於北上185.8K處、台中王田至南屯段遭撞擊、輾斃，屍塊當場碎裂四散，死狀悽慘可怖。由於遺體支離破碎難以辨識，警方第一時間也僅從車牌得知車主為吳姓男子，無法確認死者身分，直到現場拾獲一張信用卡，經查確認為該名吳男所有，這才終於確定死者就是40歲的吳男。

警方指出，今凌晨3時35分接獲民眾通報，國道1號北上一處路肩有輛機車橫倒在地，當員警到場查看時卻發現，該名機車騎士已遭多部來車撞輾慘死，屍塊四散車道，已經碎爛難辨；初步研判，該名騎士應是不熟路況、抑或是天色昏暗才會誤闖國道，進而殞命。

由於死者遺體相當破碎，根本難以看出外觀、性別，因此對於死者身分，警方第一時間也難以掌握，僅能從機車車牌追查，確認為一名吳姓男子所有，但經撥打電話、住址訪查，均未有所獲，一時之間也難以確定死者是否就是車主吳男；直到警方清理現場時，意外在地上拾獲一張信用卡，經查該卡為吳男所有，這才終於初步確認死者就是40歲的車主吳男。

另一方面，案發至今共有3車主動向警方表示疑似輾到死者，分別為一輛聯結車、貨櫃車、及一部自小客，目前3車駕駛均遭警方帶回配合調查；吳男究竟為何闖入國道、又是被哪部車撞倒進而遭輾斃，詳細案情警方仍要深入釐清。

▼警方經追查車牌、及地上拾獲的信用卡雙重確認，終於確定死者身分為40歲的吳男。（圖／民眾提供）