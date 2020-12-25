連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

▲台灣國高中學生，平均上課時間9.5小時。（示意圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人認為學生要擁有足夠的睡眠，且上課時間過長，容易注意力不集中，學習效果差。因此有網友於「公共政策網路參與平台」發起「國高中上課時間改為9：30到5：00」（09:30-17:00）連署，附議人數已通過附議階段，接下來將等候相關機關出面回應。

有網友在「Dcard」上發文，對於這樣提議「樂見其成」，「畢竟台灣學生上課時間真的是有點太長了」，德國、日本都是6小時；英、美、澳約6.5小時、俄羅斯7小時，南韓則是8小時，只有台灣是9.5小時，「雖然改上課時間是一件很麻煩的事，但如果真的沒必要待在學校那麼久的話，就不如把時間還給學生吧」。

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▲連署附議階段已通過。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

桃園市議員王浩宇曾於2016年在個人臉書發文，將全球的學生上學時間做比較，台灣學生上課時間為7：30-17：00，平均上課時間9.5小時，而且有些人下課後還要去補習，回到家都已經晚上10、11點，「堪稱全球最血汗的學生」。

連署提議於本月12日完成提案，14日檢核通過進入附議階段，23日附議通過，現在正等待相關機關回應。連署內容寫道，「普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高」。

▲網友各持不同意見。（圖／翻攝自「公共政策網路參與平台」）

不少網友同意此項提議，「7：30上學不意外都在睡覺吧」、「早上起床根本無法專心」、「太早去學校根本沒意義，只會睡不飽而已，對學習、成績幫助0」、「高中生搭公車要一個多小時根本惡夢，冬天5點多起床，天都沒亮又冷的要死，9點上課7點多起床剛好」。但也有網友認為，「感覺9：30太晚了，但8點或8：30好像就行」。

表示不同意的網友則認為，「補習班本來就不是義務教育」、「並不是每個家長都那麼有時間」、「9點半上課，你就不打瞌睡了嗎」、「睡不飽明顯就是因為太晚睡而已，我就不信每個人上床之後馬上睡覺，誰不是滑手機一陣子才睡」。還有大學生表示，「早上7：30給我乖乖去上課，上到大學還有早八，你憑什麼9：30才給我去上學」、「我都還在早八，哪有這麼好的事，不然大學比照辦理」。