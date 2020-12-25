驚傳遭子公司主管下毒！遊戲巨頭「游族網路」39歲董座離奇病逝

▲林奇疑似遭到投毒，病逝醫院。（圖／翻攝《錢江晚報》）



記者柯振中／綜合報導

遊戲公司「游族網路（游族網絡）」創辦人林奇驚傳遭到投毒，搶救無效去世，享年39歲。據了解，林奇疑似是因為權力鬥爭，遭到子公司高階主管投毒，目前警方已逮捕許姓嫌犯，詳情仍在偵辦當中。

綜合陸媒報導，林奇2009年在上海成立「游族網路（游族網絡）」公司，隨後在南京、新加坡等地設有分支機構，2014年正式在大陸上市。

游族網路握有大陸小說《三體》的版權，Netflix今年9月才宣布，將與游族網路的子公司「三體宇宙」聯合開發《三體》的英文劇集，「三體宇宙」的執行長許垚也因此登上媒體版面。

不過，消息傳出後2個月，林奇驚傳遭到投毒，住進了加護病房，腦幹受損，毒物可能是蛇毒，也可能是河豚毒。上海警方23日公開調查進度，林奇的「39歲許姓同事」涉有重嫌，目前已經依法刑事拘留，詳細案件仍在進一步偵辦當中。

▼遊族董事長驚傳被投毒，許姓同事涉有重嫌，已被逮捕。（圖／翻攝自錢江晚報）



陸媒《新浪財經》根據警方公布推測，警方公佈的資料當中，許姓嫌犯39歲、是林奇的同事、在某間影視公司就職，符合這3項條件的只有「三體宇宙」公司的執行長許垚，因此懷疑是被逮捕的嫌犯。

遺憾的是，游族網路25日說明，收到林奇家屬的通知，董事長兼總經理林奇因病搶救無效身亡，25日病逝醫院，因此發公告哀悼，「你，看透不美好仍相信美好，見過不善良卻依舊善良。我們，會在一起，繼續善良，繼續相信美好，繼續和一切不善良戰鬥。」

至於林奇的確切死因為何、是否真的遭到人下毒，以及許姓嫌犯究竟是誰，仍待進一步釐清。

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