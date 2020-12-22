快訊／共機休1天再擾台　2架運8入侵我西南空域、空軍廣播驅離

▲共機運8遠干機擾台。（圖／國防部）



政治中心／綜合報導

共機又闖我西南空域！國防部22日公布最新最新軍事即時動態，1架運8反潛機、架運8遠干機擾台，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是共機本月第13度擾台。

國防部證實2架運8擾台，空軍立即升空應對。不過，根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」22日釋出音檔，我空軍在上午8時50分廣播驅離之後，記錄到不明來源的回應，飛行員直呼「X的、公鯊小」。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台13次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次。

12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機，12月20日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月22日1架運8反潛機、1架運8遠干機。

▼共機12月22日擾台。（圖／國防部提供）

