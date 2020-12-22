　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／共機休1天再擾台　2架運8入侵我西南空域、空軍廣播驅離

▲▼共機運8遠干機擾台,運8,共機。（圖／國防部）

▲共機運8遠干機擾台。（圖／國防部）

政治中心／綜合報導

共機又闖我西南空域！國防部22日公布最新最新軍事即時動態，1架運8反潛機、架運8遠干機擾台，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是共機本月第13度擾台。

國防部證實2架運8擾台，空軍立即升空應對。不過，根據臉書粉絲專頁「台灣西南空域」22日釋出音檔，我空軍在上午8時50分廣播驅離之後，記錄到不明來源的回應，飛行員直呼「X的、公鯊小」。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台13次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次。

12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機，12月20日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月22日1架運8反潛機、1架運8遠干機。

▼共機12月22日擾台。（圖／國防部提供）

▲▼共機12月22日擾台。（圖／國防部提供）

ET快訊
「3類族群」不准參加跨年！　陳時中撂狠話：有設天網都查得到
快訊／禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範
快訊／跨年照辦！最新規範出爐　陳時中：2狀況禁參加
快訊／跨年會停辦？　陳時中再親上火線說明
快訊／台積電赴美設廠過關　經濟部：史上第二大台資海外投資案
快訊／染疫機師跑天母　大葉高島屋「全面消毒」祭2招管制
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

馬英九辦公室批柯建銘「當年主導擋美牛」：如今反手挺萊豬！

本土案例+1！蔡英文呼籲「嚴陣以待」：對團結的台灣人民有信心

快訊／共機休1天再擾台　2架運8入侵我西南空域、空軍廣播驅離

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

宣傳反萊豬出奇招！林為洲、謝衣鳳要帶「粉紅豬」搭高鐵走透透

何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！可以請他滾嗎？

蔡英文下令檢視元旦升旗防疫措施　耶誕、跨年活動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

馬英九辦公室批柯建銘「當年主導擋美牛」：如今反手挺萊豬！

本土案例+1！蔡英文呼籲「嚴陣以待」：對團結的台灣人民有信心

快訊／共機休1天再擾台　2架運8入侵我西南空域、空軍廣播驅離

買車「舊換新」享5萬優惠明年1月7日到期？　財政部長給答案了

民進黨：支持度仍領先國民黨15％　江啟臣主席保衛放棄「知美派」

宣傳反萊豬出奇招！林為洲、謝衣鳳要帶「粉紅豬」搭高鐵走透透

何志偉要求國籍航空開除確診機師　怒批未遵守防疫「野蠻無知」

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！可以請他滾嗎？

蔡英文下令檢視元旦升旗防疫措施　耶誕、跨年活動

回家就有好心情！4種巧妙方法「提亮空間」　最簡單是它

男星酒醉昏迷被救！回想經過發毛…靈魂出竅「看到躺病床的自己」

花蓮新開療癒系「海景雞蛋糕店」　必點牽絲麻糬、鹹鴨蛋黃流沙餡

黃文星、Gino體驗生產痛叫翻！　護理師傻眼：才開一半

「3類族群」不准參加跨年　陳時中「撂狠話」：有設天網，我們都查得到！

台積電赴美設廠「無條件」闖關成功　經濟部投審會三大理由曝光

曹西平斥責輕生「年輕人妳憑什麼死」　痛批太自私：都沒有想爸媽

諸羅山盃／南非混血歐子喬期待對龜山　因為鄭文燦一句話

蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

禁飲食、實聯制、帶手機！　陳時中宣布跨年5大規範

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

政治熱門新聞

快訊／台北現1本土確診　黃珊珊：跨年不會停辦！

本土確診新增1例　新北耶誕城停止戶外集會型活動

蔡英文下令檢視元旦升旗防疫措施

快訊／擎天崗牛群暴斃「初步死因出爐」

耿葳批陽管處：活活餓死擎天崗24頭牛

共機侵擾　空軍驅離廣播錄到「X的、公鯊小」

台灣本土確診破功　李正皓怒罵紐西蘭機師：人渣！

台中市民「光榮感」六都第一　盧秀燕施政滿意成長23%

明年7月前汽車「舊換新」仍享5萬優惠

認告發蘇偉碩！羅智強7字狂酸陳時中

蘇偉碩：「美國人短命」　3億人吃了二十幾年的萊克多巴胺

跨年戒備！新冠病例台北趴趴走　黃珊珊下午3時親上火線說明

爆本土1確診　北市取消26日活動

何志偉怒批確診機師野蠻無知　要求國籍航空開除

更多熱門

相關新聞

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

國軍伙食禁萊豬？　國防部：使用國產豬

明年1月台灣將開放進口含萊克多巴胺的美豬，對於國軍16萬大軍伙食是否禁用萊豬？國防部發言人史順文22日表示，國軍所有豬肉供應以使用國產豬肉為原則，優先使用國產食品，並依衛生福利部標示要求，合格才能上架。

快訊／共機休3天又侵我西南空域！　與「山東號」航艦同日報到

快訊／共機休3天又侵我西南空域！　與「山東號」航艦同日報到

快訊／中共「山東號」+4軍艦穿越台灣海峽

快訊／中共「山東號」+4軍艦穿越台灣海峽

中國遼寧號艦群將通過台海　嚴德發、黃曙光坐鎮衡山指揮所緊盯

中國遼寧號艦群將通過台海　嚴德發、黃曙光坐鎮衡山指揮所緊盯

川普團隊內部爆矛盾！國防部交接拜登突喊停

川普團隊內部爆矛盾！國防部交接拜登突喊停

關鍵字：

共機國防部運8

讀者迴響

熱門新聞

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

無本土病例破功！陳時中親上火線

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

國內爆本土病例！染疫機師私生活曝

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

聽到爸回來！二哈秒跳起來關電視

案771女中鏢！疑穿梭多樓層、茶水間待30分鐘

即／廣達孫公司確診內部信流出　員工餐廳禁用餐

廣達集團員工驚傳確診！本土零感染破功　大盤挫逾200點

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面