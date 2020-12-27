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美甲自己做！她曬「省錢懶人神襪」　網笑瘋揪團購：可以每天換色

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲特殊的「美甲絲襪」讓網友笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡做漂漂亮亮的美甲，尤其最近剛好要過新年，不少人希望可以美美地參加跨年聚會，紛紛預約做美甲，一名女網友貼出一張照片，膚色的絲襪上有著紅色造型的美甲，看起來喜氣洋洋，穿在腳上就像是真的一樣。許多網友看到後都笑翻，還揪好友一起團購。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」發文，貼出3張照片並寫道，「過新年不怕預約不到美甲師」。只見膚色的絲襪上，在腳趾頭的部分自帶造型美甲設計，實際穿上後，美甲的位置就剛剛好在指甲上，鮮紅的指甲顏色格外的引人注目，但如此特殊的造型以及顏色，非常挑戰個人審美與恥力。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼腳趾部份自帶造型美甲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出後，許多網友紛紛笑翻，「穿上去秒cosplay成紙紮人」、「如果我躲在床底下的時候看到這雙腳我會嚇死」、「感覺很像泡過福馬林的腳」、「是陰屍路的道具嗎」、「原來當年的貞子就是穿這雙襪子」、「穿上去好像往生者」、「美甲師失業了」、「以後做指甲省起來了」。

其中也有不少人表示「想買來穿」，「敲碗求購物連結」、「比較想知道哪裡可以買」。還有不少人TAG親朋好友，「生日禮物送我這個」，「要團購嗎」、「要不要來一雙」、「妳需要準備一下了，過年快到了」、「媽媽要不要，我用我的零用錢買給妳」、「根本是為姑姑設計的」。

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