博愛座被坐走！老太太酸「年輕人都愛裝忙」　他下車前脫帽秒打臉

▲公車。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

只要有需要，任誰都可以坐博愛座，然而近幾年來，相關爭議卻層出不窮。一名女網友先前搭公車時，撞見一個「戴著鴨舌帽的年輕人」坐在公車的博愛座上，而後，就有老太太上車並表明年輕人都只顧滑手機、不讓座；想不到，「年輕人」脫下帽子後，讓其他乘客超震驚，原來他根本已經65歲了，也沒有刻意占用博愛座。貼文一出，立刻引發熱議。

這名女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，她先前搭公車時，發現一名背著後背包、戴著鴨舌帽的「年輕人」坐在紅色的博愛座上；沒多久後，有兩個老人家上車了，「年輕人」轉過頭看身後還有2個紅色博愛座，便繼續坐在原位滑手機。

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其中一個老太太經過「年輕人」身邊後，故意嚷嚷「現在年輕人只會假裝滑手機」；接著，這兩個老人家便坐在「年輕人」後方的空位上。隔幾站後，「年輕人」起身並脫下帽子，露出黑、白相間的髮絲，「說他65歲了」，接著便掏出只有老人才有的「敬老卡」刷卡下車。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我怎麼覺得這巴掌有點響啊」、「超討厭自以為是的老人，讓座只是美德不是應該的」、「啪啪！打自己了」、「道德綁架啦」、「這行為很帥」、「保養很重要」、「同是老人家」、「應該站起來說原來我還是年輕人呀」、「不是還有位子嗎」、「既然還有位子就不需要讓啊」、「需要坐就坐，沒在客氣+1」。