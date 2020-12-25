獨／交往3天就分手！西門町蘿莉塔「怒爆男友黑幕」：玩多人運動

▲倪安先前曾至西門町徵男友。（圖／東森新聞）

記者曾筠淇／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的女子日前穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。20日晚間，倪安在個人IG上發布喜訊，開心表示找到對象；然而稍早倪安在臉書上自爆，兩人交往3天就分手，原因是男生目前跟「女閨蜜」同住，過去更曾有「多人運動」讓人無法放心。

倪安先前就曾出沒在西門町商圈，並以白板寫下徵男友條件，然而，自從在街上舉牌後，「結果一堆渣加我」，甚至還收到不少生殖器的照片。日後，她又於PTT的AllTogether板上，以「台北徵公」為題發文並詳列條件，希望可以尋得能夠共度餘生的對象。

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▲倪安認為「感情中沒有什麼大方」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

倪安先前也曾於個人IG上發文表示，18日至20日這三天，她會再度於西門街頭「徵公」，有興趣的人可以親臨面試，如果符合板上條件「可直接帶回家！」20日晚間，她即在IG上發布喜訊，表明自己已有對象，除了感謝大家的熱情和祝福之外，也很希望這段感情可以維持久一點。

怎料，倪安稍早就在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「感謝各位關心，交往三天分手。」倪安大方透露分手原因，男方現階段正與女閨蜜同住，「感情中沒有什麼大方」，當她要求對方搬出來與她同住時，男生卻以「自己是房子簽約者」為由拒絕，繼續與女閨蜜住在一起。

倪安引述男方說詞，表示包含男方在內的4個人都覺得自己是怪人，為何要對伴侶有所限制。對此，倪安無奈表示，男友與女閨蜜同住任誰都會擔心，「我只想跟我的男人好好的在一起很怪嗎？」

倪安向《ETtoday新聞雲》記者透露，之所以會對男友這麼擔心，是因為「那男生自己跟我坦白自己（跟女閨蜜）4P過的，（在）還沒搬來台北之前」，即便男生再三保證現在與女閨蜜沒有逾越分際的關係，也是分房睡的狀態，她依舊很介意，加上男方遲遲不願意搬家，雙方無法達成共識，最後決議分手。