接到「前女友」外送訂單！取餐人竟是他：機率也太小…網全幫QQ

▲外送員接到前女友的訂單。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者施怡妏／綜合報導

近年來隨著外送平台興起，時常在街上看到載著大型保溫箱的外送員穿梭其中，一名外送員分享，日前接到一筆外送訂單，一看訂單人竟然是前女友，帶著複雜的心情到目的地，本來內心有點期待會是本人下來取餐，結果出現的是前女友的老公。對此，有網友在底下留言，「應該前女友要出現的，劇情怎麼錯了。」

該名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文，身為一名外送員，跑遍各個地方送餐遇到許多人，沒想到竟然會接到前女友的外送訂單，「這機率到底有多小，可以這樣被我接到她的單？」他表示，透過訂餐人的名字加上電話的聲音，認出是前女友，但對方已經搬離舊家，現在與老公住在一起，當時向他取餐的人就是前女友的老公。

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▲下樓取餐的人是前女友的現任老公。（示意圖／記者林敬旻攝）

他坦言，本來內心有一度期待是前女友來取餐，不過雙方已經很久沒聯絡了，而且女方也已經結婚懷孕當媽了，若見面感覺會很尷尬，也不知道該說什麼比較恰當，「好險下來取餐的不是她，回憶我就收在心裡就好」。

貼文一出後，引起許多網友回應，「最可怕的是看到前女友跟現任男友一起開門付錢」、「有跟你握手道謝嗎，幫他養了幾年的老婆」、「他老公有沒有比你帥」，「如果你送到前男友家，大家會比較興奮」。也有網友指出，「機率哪裡小，我送過兩次前任女友，也送過網紅」，原PO則幽默回覆「一定是你前女友太多」。