旭富大火釀1死1傷！「隱瞞鈉金屬數量」　鄭文燦：依法開罰70萬

▲桃園機場旁、旭富製藥廠爆炸大火。（圖／翻攝自桃園警消）

記者林昱萱／桃園報導

桃園旭富製藥大火釀成1死1傷的慘劇，共動員505人次消防人員以及義消，救災車輛125輛次。對此，桃園市長鄭文燦表示，依法對旭富開罰70萬。

鄭文燦表示，根據火場現場調查，旭富製藥對於金屬鈉數量有所隱瞞，核准每日處理200公斤，但現場實際存有1,050公斤，依據公共危險物品相關規定可開罰2至10萬，消防局已決議開罰10萬，另外業者隱匿資訊也提高救災風險，違反消防法，消防局也依法從重開罰旭富公司60萬元。

▲鄭文燦對辛苦的警消、工作人員表示感謝。（圖／翻攝桃園市政府）

鄭文燦也提到，在勞工權益保障部分，除了職災補償，勞動局勞檢處已勒令旭富停工，未來待旭富公司申請復工，並由勞檢處依程序查證合格後才會同意復工，職災檢查報告書也將送職安署核定，這段期間勞動局也將與旭富公司密切協商，目前旭富公司沒有裁員計畫，由於年關將近，市府希望員工權益保障必須按照規定落實，請勞動局密切掌握旭富員工後續權益保障情況。

另外，鄭文燦也指出，歷經3天全力救災與殘火處理後，終於告一段落。市府後續也將針對轄內所列管600多家存有公共危險物品的工廠，基於風險管理原則，除了年度檢查計畫以外，請相關單位針對公共危險物品存量、申報種類等完成分批清查，並呼籲所有工廠做好自主管理，按照公共危險物品消防防災計畫做好安全維護工作。