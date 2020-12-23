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旭富製藥金屬鈉存放量多6倍還隱匿　鄭文燦：依法開罰

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間到現場視察，針對廠方隱匿存放金屬鈉存放量當場裁示要依法開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間到現場視察，針對廠方隱匿存放金屬鈉存放量當場裁示要依法開罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園旭富製藥發生大火造成1死1傷，更釀成5家工廠逾18億元重大財損，市長鄭文燦22日晚間前往視察後表示，殘火已撲滅完成，針對廠方隱匿金屬鈉存放量，甚至超出處理數量多達6倍，已指示消防局依照《消防法》開罰；此外，消防同仁在第一線不眠不休經過逾50小時在火場搶救，鄭文燦也指示現場殘火處理完畢後，請所有同仁撤離，並請環保局持續監測空氣與水污染，違法部分進行開罰。

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間視察後，請消防局同仁完成殘火處理後盡速撤離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間視察後，請消防局同仁完成殘火處理後盡速撤離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，旭富藥廠一般處理場所僅核准一日最大處理量為200公斤金屬鈉，但經清點發現現場存有兩桶半金屬鈉共計375公斤與四個空桶，已明顯超出處理數量，針對旭富違法情事，將依照《消防法》進行裁罰，並要求旭富製藥23日儘速派員移除，讓後續火場清理工作能順利且安全無虞地狀態下完成。

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間視察感謝消防局同仁不眠不休灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園旭富製藥廠大火案，市長鄭文燦22日晚間視察感謝消防局同仁不眠不休灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，這場大火造成之空氣汙染與水汙染部分，請環保局持續監測並依法進行裁罰；目前桃園市約有700家工廠申報存放化學品，他要求消防局、環保局配合勞檢處進行稽查，除例行年度稽查外，將分批抽查，以避免工廠存有超量化學品所衍生出來公共安全相關疑慮，避免類似意外再度發生。

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