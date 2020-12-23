出現本土確診案例　鄭文燦：五月天演唱會、跨年晚會暫時照辦

▲針對出現本土確診案例，桃園市長鄭文燦23日表示，包括五月天演唱會、桃園跨年晚會等4場大型活動，暫時仍照常辦理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對出現新冠肺炎本土確診案例，桃園市長鄭文燦23日主持市政會議時表示，桃園在本月底陸續有五月天演唱會、桃園跨年晚會、元旦升旗健走與P+職籃開打等4場大型活動，目前仍正常辦理，市府將遵照中央防疫規範請各單位提報防疫應變計畫，但面對疫情變化，將於24、28日開會做滾動檢討，倘若疫情升溫不排除停辦。

鄭文燦指出，中央流行疫情指揮中心針對各縣市跨年晚會訂有活動防疫原則，現場不能飲食、入口量體溫、提高消毒頻率、總量管制與戴口罩等措施，會請主辦單位提出防疫應變計畫書，並請相關局處加強督導，落實各項防疫措施。

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▲桃園市長鄭文燦指出，五月天演唱會、桃園跨年晚會等4場大型活動，將視疫情做滾動式檢討。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還提及，即將在本週五登場的五月天演唱會一連六場在桃園國際棒球場舉行，也是出現本土疫情後桃園迎來的首場大型活動，演唱會將取消販賣區，市府將由新聞處組成督導小組檢視各項防疫計畫；31日的桃園跨年活動將實施總量管制，以單一入口管制人流，最多不能超過8成容留量（5萬人），請參加民眾務必戴口罩、帶手機，以利進行實名制管控；元旦升旗健走與明年初舉行的P+職籃在桃園巨蛋開打，都要進行各項防疫應變與整備工作。

至於本土個案匡列的171名與確診者有接觸者，需待二採確定，鄭文燦解釋，萬一有確診，代表防疫風險提高，目前雖暫時繼續舉辦大型活動，但24、28日中午都會再開會討論，若疫情升溫，不排除停辦可能，市府會持續開會討論，視疫情變化做滾動式調整應變。

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