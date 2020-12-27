頂六國小85周年校慶　5000校友投入社會各階層服務

▲嘉義縣長翁章梁(左2)、中埔鄉長李碧菁(左1)出席頂六國小85年校慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉頂六國小歷經日治時期、光復初期到民國109年，創校85年有5000多位校友投入社會各階層服務，為國家和地方盡心盡力，還回饋母校興學，縣長翁章梁感謝校友長期的支持。

頂六國小在縣府、立委陳明文、鄉長李碧菁和各級民代協助爭取下，陸續完成多項建設與教學設備，包括整修校舍、活動中心，新建 pu 跑道操場、羅崁紀念圖書室，建置教室互動式大型顯示器及 Switch 設備，籌建可當舞蹈教室及會議室的多功能教室等。

教職員用心培育孩子，提供多元舞台，在音樂比賽、國語文競賽、英語單字王、英語日說故事及讀者劇場比賽、足球比賽、客家舞獅比賽、全國潔牙比賽、不倒翁盃麵條抗震比賽、貓咪盃 Scratch 程式設計競賽等各項競賽，都能屢創佳績，也讓學生能在潔淨友善、安全舒適和便捷有效率的校園環境中成長。

5000多位頂六人慷慨解囊，回饋興學，第8屆校友（也是師長-曾任頂六教職）喬山健康科技股份有限公司羅崑泉董事長，92年捐贈約4百萬建設「飛鵬大展」校庭景觀，106年捐贈約150萬元建設羅崁紀念圖書館，109年捐贈10萬編印85週年紀念特刊（頂六從未彙整編印校史特刊）；第14屆校友銓懋建材實業有限公司黃文桂董事長（曾任旅北同鄉會會長）每年捐贈15萬成立天恩學堂增進學生課後學習；第20屆校友黃秋蘭、前任旅北同鄉會會長鍾宏基董事長（現任董事長也是創立者）87年成立頂六國小文教基金會，基金279萬元，讓頂六人愛無私的優良傳統能繼續延續與傳承。

▲頂六國小學童造型進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長吳淑茹還特別編印85週年特刊，讓校友一同見證與分享頂六國小的點滴，運動會還以腸病毒、流感、健康、勤洗手等創意宣導方式，舉辦小小選手進場，寓教於樂。

翁章梁指出，吳校長很用心，頂六國小第一次編印特刊，他看到很多老勢大在照片牆找他就讀小學的畢業照和名字，很有意思，校友們回來看看小時候讀書的學校，還出錢出力，真的很感謝。

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