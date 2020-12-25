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打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲星展銀行（台灣）贊助新台幣200萬元，協助台灣食物銀行聯合會在信義區成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

座落信義區的「食物銀行旗艦店」正式開幕！這是由星展銀行（台灣）贊助新台幣200萬元，協助台灣食物銀行聯合會所成立的實體食物銀行，預計每年可以搶救2萬公斤的食物不被浪費，每個月幫助超過200個家庭不再餓肚子，希望打造惜食永續生態圈。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行（台灣）的總部也在信義區，非常開心有這個機會來參與這個有意義的活動。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，「我覺得台灣這邊，這些不同的鄰里還是蠻多有需要幫助的弱勢家庭，我發現台灣食物銀行銀行聯合會方理事長他非常用心，在南機場那邊成立食物銀行之後非常成功，他把這個模式也搬到信義區這個地方，剛好我們星展銀行（台灣）的總部也在信義區，所以非常開心有這個機會來參與這個有意義的活動」。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台灣食物銀行聯合會理事長方荷生指出，「食物銀行旗艦店」可以照顧這邊大安區以及信義區周邊10個鄰里。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生指出，「我想星展銀行（台灣）這次贊助， 讓我可以在這邊成立一家實體的食物銀行，可以照顧大安區以及信義區周邊10個鄰里，包括新住民、老榮民還有周邊這些六張犁山區的低收入戶，讓他可以得到生活上自己要的東西，他可以走進來自己挑選自己需要的東西」。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼在食物銀行旗艦店裡，有國內各大賣場的即期品、知名麵包店當天販售剩下的麵包或是各企業善心捐贈的物資，讓需要的人可以挑選自己需要的物資。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

讓需要的人得到自己需要的東西，在食物銀行旗艦店裡，有國內各大賣場的即期品、知名麵包店當天販售剩下的麵包或是各企業善心捐贈的物資，價格僅要市售的1/3。有感於這一年全球受到疫情影響，星展銀行（台灣）總經理林鑫川親自作詞作曲，創作一首「一起吃晚餐」，想帶給大眾一些正能量。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「食物銀行旗艦店」預計每年可以搶救2萬公斤的食物不被浪費，每個月幫助超過200個家庭不再餓肚子。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川說明，「一天裡每個人都要吃好幾頓餐，不過晚餐是一個我覺得很棒的一餐，因為不只是吃飯，也是一個家人、朋友、同事一個好的聚會時間點，會創造這首歌是我發現這一年來，因為疫情的關係，很多人已經很久沒有跟家人朋友一起聚會，包括我本身也是一段時間沒有回新加坡，就是希望有一天能夠再跟大家重聚，以這首比較搖滾樂的節奏，希望帶給大家一個比較好的正能量，希望明年2021年是一個比較好的一年」。

▲打造惜食永續生態圈！星展銀贊助200萬成立「食物銀行旗艦店」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲星展銀行（台灣）響應聯合國減少食物浪費的倡議，推廣「食物零浪費」系列行動，呼籲社會大眾重視食物浪費問題。

星展銀行（台灣）響應聯合國減少食物浪費的倡議，推廣「食物零浪費」系列行動，進一步支持台灣食物銀行聯合會成立「食物銀行旗艦店」，呼籲社會大眾重視食物浪費問題，希望在建立長久社區互助共享網絡的同時，號召社會大眾珍惜、善用食物，共創地球永續。

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