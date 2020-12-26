跨年最冷恐成「屠殺夜」...陽管處：擎天崗虛弱水牛「緊急安置」

記者郭世賢／台北報導

陽明山擎天崗野化水牛接連死亡，21日經台北市動保處跨領域專家學者進行綜合研判，死亡原因應與長期營養獲取失衡有關，此與族群較多、天候因素、植被退化有關。陽明山國家公園管理處（以下稱：陽管處）持續圍籬管理，啟動緊急措施，將虛弱牛隻進行移地安置。

陽管處秘書張順發指出，虛弱牛隻緊急營養之補充及抽樣健康檢查外， 為因應下周氣溫急遽降低，持續圍籬進行動態管理，除原先依舊牛路打開8處外，另於內雙溪溪谷處增開3處，此外將啟動緊急措施，針對虛弱牛隻進行移地安置。

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▲陽明山擎天崗水牛。（圖／記者彭懷玉攝）

寒流來襲 將優先移地安置虛弱牛隻

張順發表示，依據中央氣象局預報，擎天崗地區30日最低溫度將下探到3度，為因應即將到來的寒流，確認牛隻活動力刻不容緩。因此，陽管處26日更加派保育志工及耆老以地毯式方式，巡查牛隻活動力的狀態並回報點位及活動狀況。

張順發說，雖已針對牛隻進行營養補給，但獸醫師提醒，虛弱牛隻的體力恐無法在短期內復原，下周氣溫驟降將不利於其生存。因此，經巡查如發現虛弱牛隻，若所處區位可以安置，管理處將優先予以暫時性移地安置，若位於較偏遠之山裡無法安置者，將由獸醫師進行就地保定並給予營養補給。目前已覓得有意願協助安置之農友。

緊急設置營養補給站及健康檢查 持續觀察牛隻活動力

日前陽管處依跨領域專家指示，已於22、23日在擎天崗舊農舍牛棚及頂山石梯嶺設置2處營養補給站，進行牛隻緊急營養（草料、舔磚）補充，除架設自動照相機了解牛隻取食情況外，並派員加強巡查及通報。24日聯繫台大動物醫院由4位獸醫師針對牛棚內的一頭虛弱牛隻進行健康檢查、施打綜合維生素、口服輸液、抽血（驗 CBC、生化離子、發炎指 數）、採尿（驗尿液分析）等項目。

陽管處秘書張順發表示，本次主要是因應極端氣候對生態環境的影響予以緊急應變協助越冬，並非以人為方式干擾野化水牛之生存。後續將透過跨領域專家小組，針對擎天崗野化牛隻族群數量與棲息環境互動、牛隻存續以及中長程規劃等各項議題進行更深度的討論。籲請來到擎天崗的遊客與野化水牛互動遵守不餵食、不干擾與不接觸3大原則。

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