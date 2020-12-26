幸運男玩老虎機！平安夜花1千多元「爽贏4.3億」

▲賭場PO出幸運兒與支票合影照祝賀。（圖／翻攝自推特／@suncoastcasino）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名幸運男子24日平安夜在賭城拉斯維加斯某賭場內，只花了40元美金（約新台幣1124元）玩「超級大富翁」（Megabucks）吃角子老虎機遊戲，就幸運拉中美金1549萬元大獎（約新台幣4.3億元）。而賭場則表示，這是內華達州八年來最大的老虎機大獎，很榮幸能在佳節開出。

據福斯新聞網（Fox News）報導，陽光海岸賭場（Suncoast Casino）聖誕節在推特PO出一張照片，畫面中的男子一張大支票遮住臉，附文則寫著，「恭喜凱文在@suncoastcasino贏得了$15,491,103的累積獎金！」宣布有幸運者在平安夜獲獎。

平安夜下午12時半左右，凱文在陽光海岸賭場僅以40元美金（約新台幣1124元）拉中大獎，基於安全理由，他並未公開自己的身分及其他資料，僅暗示自己來自阿拉斯加，未來會將獎金拿來用在自己的事業上。

▲美國賭城拉斯維加斯隨處可見「吃角子老虎機」。（圖／記者蕭采薇攝）



陽光海岸賭場發言人開心表示，很榮幸在佳節開出大獎，「超級大富翁」大獎上一次被拉中是2019年4月，當時獎金為美金1315萬元（約新台幣3.6億元）。

根據紀錄，一名25歲洛杉磯男子2003年在米高梅度假村（MGM Resorts-owned Excalibur Hotel & Casino）神劍酒店賭場（Excalibur Hotel & Casino），開出拉斯維加斯史上最大老虎機獎金，贏得美金3970萬元（約新台幣11億元），也創下最巨額老虎機獎金的世界紀錄。

在此前三年，一位匿名女子在現已關閉的沙漠旅館度假村（Desert Inn Resort）贏得了美金3490萬元（約新台幣9.8億元）。此外，聖誕節假期有好運的不只有凱文一人，北卡州的一名被裁員的幼兒園老師以一張刮刮樂透，幸運獲得了美金25萬元（約新台幣702萬元）。