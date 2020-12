幸運男玩老虎機！平安夜花1千多元「爽贏4.3億」

▲賭場PO出幸運兒與支票合影照祝賀。(圖/翻攝自推特/@suncoastcasino)



實習記者陳妙津/綜合報導

一名幸運男子24日平安夜在賭城拉斯維加斯某賭場內,只花了40元美金(約新台幣1124元)玩「超級大富翁」(Megabucks)吃角子老虎機遊戲,就幸運拉中美金1549萬元大獎(約新台幣4.3億元)。而賭場則表示,這是內華達州八年來最大的老虎機大獎,很榮幸能在佳節開出。

據福斯新聞網(Fox News)報導,陽光海岸賭場(Suncoast Casino)聖誕節在推特PO出一張照片,畫面中的男子一張大支票遮住臉,附文則寫著,「恭喜凱文在@suncoastcasino贏得了$15,491,103的累積獎金!」宣布有幸運者在平安夜獲獎。

