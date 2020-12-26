蔡英文表姊夫接掌最高行政法院　府：總統尊重司法院決定

▲總府發言人張惇涵。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

現任最高行政法院院長藍獻林即將年滿70歲，總統蔡英文25日依法准其退職，並特任最高行庭長吳明鴻接任，但由於吳明鴻是蔡英文的表姊夫，這項人事令引發外界討論。對此，總統府發言人張惇涵26日表示，新任的最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

最高行政法院負責行政機關處分最終審判。總統府25日發布總統令，准藍獻林退職，特任吳明鴻為最高行政法院院長，均自中華民國109年12月31日生效。

消息傳出後，外界發現吳明鴻是蔡英文的表姊夫、前勞動部長林美珠的丈夫，引發熱議。

對於此人事令，張惇涵表示，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼任；至於新任的最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，總統尊重司法院的決定。

另外，司法院也澄清部分媒體報導。司法院指出，由於藍獻林即將屆齡，司法院本於適才適所的考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整的吳明鴻為繼任院長，由總統任命，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長二人供總統府圈選的事情。

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