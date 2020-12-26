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表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院院長　國民黨：蔡英文權利超越憲法

▲國民黨批評蔡英文表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院。（圖／文傳會提供）

▲國民黨批評蔡英文表姊夫吳明鴻接掌最高行政法院。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文表姊林美珠的夫婿吳明鴻接任最高行政法院院長，國民黨26日表示，司法改革的努力將付諸東流，蔡英文一手掌握行政、司法、立法、監察，成為超越憲法的權力怪獸。

「完全控制監督力量 獨裁者會進化。」國民黨於臉書批評，吳明鴻法官的資歷與專業可能有資格擔任，但絕非唯一人選，由總統的親戚擔任「終審法院」的院長，尤其行政法院是處理「民眾與政府」糾紛的法院，人民怎麼相信法院是公正的？人民怎麼相信蔡英文不會介入司法？

國民黨指出，司法改革是國人的期盼，建立一個讓人民相信的法院就是「司法改革」重要的目標，現在蔡英文任命自己的親戚擔任終審法院院長，讓司法改革的努力付諸東流，怎麼改人民都難以相信法院是公正的。

國民黨批評，民進黨全面掌控憲政機關，蔡英文總統在全面執政以來，已經完全把持行政、司法、立法、監察四權，再兼任民進黨黨主席，成為超越憲法的權力怪獸。

國民黨盤點我國最高機關院長，游錫堃擔任立法院長，民進黨人數過半，不管在野黨提什麼法案、有利無利一律封殺。監察院由陳菊執掌，至今對於蔡政府弊案，完全不進行調查，面對蘇偉碩醫師言論自由遭到侵害的人權事件，陳菊更不聞不問，整個監察院變成最大東廠，不懂監督政府，只會清算在野黨。

以及司法院由許宗力擔任院長以後，所有的釋憲結果都完全傾向蔡政府，要做出違背蔡英文意志的釋憲幾乎不可能。獨裁者持續進化，讓台灣民主面臨危機。

國民黨指出，過去蔡英文曾經把大法官叫到官邸責罵、監察院對「曲棍球案」承辦檢察官的大動作清算。而現在蔡英文總統把手伸向行政法院，行政法院專門處理「民告官」的行政訴訟，民眾對於政府行政，要告上法院，就是要到行政法院進行審理。

國民黨表示，未來蔡政府可能會面臨法院的不利判決、清算在野黨的手段也有機會被法院箝制，如果蔡英文總統能夠掌控行政法院的個案審判，那對蔡政府來說當然是萬無一失，蔡總統的每一個操作，都是司馬昭之心。

國民黨表示，這個由立法院長游錫堃、民進黨立委、監察院長陳菊、司法院長許宗力、最高行政法院院長吳明鴻，再加上透過NCC排除不利民進黨的媒體，構築近乎完美的獨裁體系，全面把持憲政機關，台灣的民主正被蠶食鯨吞。

吳明鴻曾任湯英伸案起訴檢察官、駁回韓國瑜罷免抗告、駁回婦聯會停止凍結聲請、駁回中廣聲請停止追徵案等爭議案件。最高行政法院院長藍獻林即將退休，總統府25日公布由現任最高行政法院庭長吳明鴻接任院長，吳明鴻是蔡英文總統表姊林美珠的夫婿，外傳司法院日前提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府，但圈內早人人皆知結果。

對此，司法院今早也發出新聞稿澄清，因最高行政法院藍獻林院長即將屆齡，司法院本於適才適所之考量，經多方徵詢、斟酌後，向總統府薦送資深、專業、曾任法院院長、行政歷練完整之同院吳明鴻庭長為繼任院長，由總統任命，並無另薦送侯東昇、吳東都庭長二人供總統府圈選之情，該報未經查證，報導稱「司法院表面上提出吳明鴻、侯東昇、吳東都等人選給總統府」等語，與事實不符。

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