偷吃人夫長官！　辣小三狠提「5要求」嗆：負我要給1千萬贍養費

▲小三勾搭已婚長官，還提5要求揚言，「負我要給1000萬贍養費」，正宮抓包怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

女子小君（化名）與已婚長官阿宏（化名）發生婚外情，還陸續傳送5項要求給阿宏，其中包括，「每月要陪我3到4次」、「不能沒理由的說分手」、「再負我你要付1000萬元贍養費」等，被正宮抓包後，一狀告上法院。法官審理時，小君辯稱只有傳訊息，沒有其他行為，但法官不採信，最終判小君須賠償正宮30萬元。

正宮指控，他與阿宏結婚超過30年，但阿宏卻與下屬小君發生婚外情，嚴重破壞了她的婚姻，侵害她的配偶權，因此決定對小君提告求償100萬元。

對此，小君否認正宮指控，辯稱自己跟阿宏只有在LINE上面交談，並沒有其他行為，且正宮跟阿宏的婚姻關係本來就不好，阿宏受不了正宮整天要錢，甚至還提及輕生等，她為了安撫阿宏，才會出現LINE上面的那些對話。

不過，法院審理時調查，發現小君曾陸續傳送5項要求給阿宏，內容包括，「1、我只要你每月陪我3到4次」、「2、你晚上真的累了可以跟我提早說不賴，不要讓我等到10點才跟我說晚安」、「3、你公事壓力大，我們可以臨時請半天去抱抱、聊聊」、「4、你不能沒理由的說分手」、「5、你要對我最後的負責，再負我你要付1000萬元贍養費」。

法官審理後認為，根據對話中，小君提及可外出聊天、擁抱，並且還有「我真的很愛你」等表達愛意的文字，甚至提到若分手要給1000萬元贍養費等，明顯超出一般朋友交往，侵害了正宮配偶權，因此不採信小君說法，最終判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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