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新冠確診破5萬！韓媒讚爆「台灣防疫」屌打南韓：追不到車尾燈

▲▼新北耶誕城演唱會達45萬人潮，引韓媒稱羨。（圖／翻攝自臉書社團我是板橋人）

▲新北耶誕城演唱會達45萬人潮，引韓媒稱羨。（圖／翻攝自臉書社團我是板橋人）

記者羅翊宬／綜合外媒報導

南韓先前曾被全球各國公認為新冠肺炎（COVID-19）防疫楷模，靠著大量篩檢、維持社交距離等策略擺脫危機，政府自豪稱為「K防疫」（韓式防疫），然在進入冬季後卻爆發第3波流行潮，昨（25）日通報新增1241起病例。不過相比之下，台灣8個多月以來僅新增1例本土確診，新北市甚至能舉辦耶誕城演唱會，45萬人共襄盛舉，「T防疫」（台式防疫）羨煞南韓當地民眾。

韓媒《每日經濟》撰文報導，指出台灣成功的防疫關鍵在於政府能即時掌握資訊，從去年12月31日起針對武漢入境民眾實施嚴格檢疫、今年1月起禁止湖北省旅客入境、2月範圍擴大至中國全境、3月禁止未持居留證之外籍人士入境。

且台灣政府與社會各界民眾有著2000年代SARS慘痛的教訓，當時累計346人確診、73人死亡，自此之後修訂傳染病預防相關法令措施，並以衛生福利部為全國單一的傳染病管控中心，要求資訊公開透明，讓醫療與防疫專家能各擅其職。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓媒稱讚台灣衛服部長陳時中能有效快速掌握疫情迅。（圖／記者林敬旻攝）

報導分析，台灣總確診人數僅為南韓的70分之1，死亡病例更僅為南韓110分之1，雖紐西蘭也被視做防疫楷模，不過面積比台灣更廣大，人口也僅500多萬，然而面積狹窄的台灣卻有著高達2400萬的密集人口數，如此耀眼的防疫成績得歸功於全民願意配合政府的措施防疫。

文在寅政府多次強調應防疫、經濟兩把抓，以致於錯失防堵病毒侵入傳播的最佳時機！報導指出，台灣上個月出口規模與去年同期相比成長30%，為2010年以來最大漲幅，今年經濟成長率預估落在2.54%，即便過去對中國經濟依存度超過30%，蔡英文政府卻毫不猶豫禁止中國入境。

▲▼南韓興起新冠第3波大流行，首爾明洞街頭空蕩蕩。（圖／達志影像）

▲南韓興起新冠第3波大流行，首爾明洞街頭空蕩蕩。（圖／達志影像）

而韓媒《朝鮮日報》也在17日的社論分析，指出南韓於今年1月20日出現首宗病例，台灣則於1月21日，雖出發時間點相似，卻有著截然不同的結局，「台灣從2月初起全面禁止中國遊客入境、禁止對外輸出口罩、實施口罩配給制，疫情爆發4天後推出『口罩地圖』App。」

該篇社論批評南韓政府，「南韓在疫情初期雖追隨台灣腳步，但卻未禁止中國遊客入境，此後雖成功撲滅新天地教會疫情，文在寅政府卻開始陶醉且自滿，不僅亂灑消費券與各種補助，就連社交距離防疫也朝三暮四，造成如今每天都新增1000起以上病例。」

該篇新聞底下超過1000多則南韓網友留言，「台灣（台式防疫）是唯一經濟、防疫兩把抓的國家」、「如果我們政府初期也能禁止外籍人士入境，就不會造成現在經濟如此蕭條」、「好羨慕台灣防疫，我們韓國能夠跟他們比較嗎」、「都因為總統文在寅太過貪心，才造成我們人民那麼痛苦！國人的生命安全難道比不上習近平訪韓重要？」

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