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服務失智病友超過748位！長照管理師曾玉玲獲社區金點英雄獎

▲社區金點獎的入圍者曾玉玲（右）由賴清德副總統（左）頒發證書予以肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

社區金點獎的入圍者曾玉玲（右）由賴清德副總統（左）頒發證書予以肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

慈濟護專、慈濟科技大學畢業的曾玉玲，從學生時期就立志成為護理師，畢業後來到花蓮慈院服務並投入失智照護領域，陪伴、照顧失智長輩長達二十年，更是第一批接受衛福部長照資源訓練的專業人員。24日獲頒衛生福利部第六屆社區金點獎「金點英雄奬」的殊榮。

2017年，花蓮成立了第一家經營失智症共同照護中心時，長照資源及系統尚未連結完善，曾玉玲串聯了花蓮縣的衛生單位、政府長照中心照顧管理專員、失智協會、慈濟基金會等資源，使整個服務幾乎遍及花蓮各鄉鎮。因為花蓮地形狹長，因此需耗費相當長的交通時間，曾玉玲指出，她從騎車到醫院上班只要三公里的路程，變成開車下鄉訪視甚至一天達到一百九十三公里，整個花蓮跑透透。

▲社區金點獎的入圍者曾玉玲（右）由賴清德副總統（左）頒發證書予以肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

衛福部政務次長李麗芬（左）親自頒發社區金點英雄個人奬。

雖然失智長照的路很艱辛，卻不曾阻礙曾玉玲持續堅持下去的信念，她逐漸摸索出一套方案模式，讓其他單位都能夠利用方案來提升失智長輩的機能，包含優化現實導向板與大時鐘的製作連結圖像，並運用環保材料自製，讓長輩除了天天都能看到自己做的時鐘，更能清楚「此時此刻」應該做什麼事情，以達成認知訓練的成效等等。曾玉玲說，其實失智症長輩不是完全不能溝通、無法相處，面對他們得付出更多溝通的耐心，站在他們的角度、位置去理解他們的想法，用心陪伴就能解決許多挑戰。

▲社區金點獎的入圍者曾玉玲（右）由賴清德副總統（左）頒發證書予以肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

曾玉玲表示，服務失智長輩時除了有專業外，還要有溫度、有感動的服務。

除了一般基本生理需求外，曾玉玲也看到了失智長輩對休憩活動及信仰的需要，運用了慈濟環保站裡的回收物製做了大型象棋，讓長輩在據點外的公園散步時，也能動動手腳及動動腦。除此之外，曾玉玲還利用紙箱製做了一間小土地公廟，放上土地公的圖像並手寫門聯，百分百還原土地公廟，也讓失智症的長輩有了家人以外的心靈寄託。

曾玉玲在花蓮慈院日間照護病房「輕安居」擔任護理師，陪伴失智症長者十五年後，配合衛福部失智照護服務計畫轉任失智共同照護中心個案管理師，她熱衷於失智社區照護服務導入人文關懷照顧，並陪伴失智者和他們的家庭，目前累計服務的病友已超過七百四十八位；並且在「衛生福利部失智計畫」推展期間，致力於失智業務推展與宣導，並擔任花蓮縣內失智人才培訓課程講師，分享專業知識與實務經驗，也樂於提供照顧服務技巧給在第一線失智共照的夥伴。

▲社區金點獎的入圍者曾玉玲（右）由賴清德副總統（左）頒發證書予以肯定。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

曾玉玲（中）與團隊到花蓮光復鄉社區據點陪伴長者，透過動動手、動動腦的活動，延緩長輩失智。

十二月二十四日下午，入圍社區金點獎的曾玉玲先自賴清德副總統手中接下證書之後，曾玉玲再由衛福部政務次長李麗芬親自頒獎社區金點獎的長期照顧服務組專業人員之金點英雄個人奬。

曾玉玲表示，她很感恩從事失智長輩照護以來，一路有失智共照中心主任張幸齡的指導，服務失智長輩時除了有專業外，還要有溫度、有感動的服務，也感謝她所照顧過的阿公、阿嬤及他們的家人，因為有他們的肯定與回饋，才能讓她在失智照護這條路上精進、繼續堅持下去，而這樣的信念也讓她的專業從醫療院所走進了社區，服務更多的失智老人家。

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