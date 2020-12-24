中研院與慈濟研發新冠試劑　耶誕前夕送抵玻利維亞

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2020即將結束，但新冠肺炎疫情仍未停歇，累計確診人數已超過7千8百萬人，近173萬人死亡。慈濟大學、台北慈院、中研院共同研發的「新型冠狀病毒抗體檢測試劑」除輸出至印尼外，近日也在慈濟基金會支持下，成功輸出至宏都拉斯及玻利維亞，展現「Taiwan TCU can help！」的軟實力。

距離長達1萬9千公里，4萬份由台灣中研院、慈濟大學和台北慈濟醫院共同開發的「新型冠狀病毒抗體檢測試劑」，在耶誕夜前夕，順利運抵玻利維亞。位於南美洲的玻利維亞，累計確診人數超過15萬例；累計感染COVID-19死亡人數超過9千例，這個位於中南美洲國家的COVID-19疫情相對嚴重，4萬份COVID-19抗體檢測試劑從台灣萬里送達，這份來自台灣跨國的愛與關懷，平安夜之禮，期待能對玻國抗疫有重要助益。

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聖克魯斯市(Santa Cruz)市長主動邀請多家主流媒體前來採訪。在市政府的記者會上，聖克魯斯市長表示，感恩台灣慈濟基金會的幫助，將在人口眾多的地方進行篩檢，希望能夠有效的控制冠狀病毒在玻利維亞的傳播。

慈濟大學、台北慈濟醫院、中研院合作開發的新冠肺炎IgM/IgG 雙抗體檢測試劑委託鼎群科技公司製造，通過衛生福利部防疫專案核准製造第1096811751號，在取得國外輸入許可後，9月底已輸出3萬劑至印尼，11月順利輸出至宏都拉斯，近日再輸出至玻利維亞，預計還將送往多明尼加。

慈大劉怡均校長表示，此抗體試劑在獲專案核准製造後，秉持慈大創校理念及慈悲利他的研發初心，希望能將此試劑送往醫療資源及檢驗量能較缺乏的國家，感恩慈濟基金會的全力支持，捐贈試劑幫助國際社會共渡新冠肺炎疫情考驗。此次慈濟大學大學部學生也參與研發，感恩有此機會讓師生們能將所學成功轉化為有利社會的事情。