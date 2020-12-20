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跨國接力愛持續　環保輔具在花蓮善延續

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▲▼2020年花蓮慈濟歲末祝福感恩會在12月20日舉辦，阿美族林紫妍一家人上台，感恩慈濟協助跨國協助。（圖／慈濟基金會提供）

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

2020年花蓮慈濟歲末祝福感恩會在12月20日舉辦，來自壽豐鄉的阿美族林紫妍帶著一家人上台，她的先生去年在緬甸突然腦溢血，透過緬甸與台灣花蓮的慈濟志工跨國協助，他的先生從昏迷指數3到有反應，林紫妍感恩一路上所有幫助他的人，也感恩慈濟志工如家人般的支持。

林紫妍曾獲2002年阿美族才藝公主，代表台灣到世界推廣台灣原住民文化，後來遇到在花蓮教書的加拿大籍亞伯拉罕，兩人共組家庭。原本幸福的家庭，在2019年亞伯拉罕前往緬甸時，突然腦溢血。當林紫妍半夜接到噩耗，由於當天緬甸是假日無法獲得簽證，心急如焚的林紫妍在機場不知如何是好，透過緬甸慈濟志工協助，取得簽證後搭機前往緬甸。

由於亞伯拉罕國籍的因素，在緬甸與台灣的醫療資源與社會資源有限，緬甸慈濟志工不僅協助將亞伯拉罕從醫療設備不足的醫院轉送國際醫院，更輪流陪伴亞伯拉罕，也協助林紫妍在當地的一切生活安排與翻譯。

▲▼2020年花蓮慈濟歲末祝福感恩會在12月20日舉辦，阿美族林紫妍一家人上台，感恩慈濟協助跨國協助。（圖／慈濟基金會提供）

▲花蓮慈濟志工定期前往林家陪伴林紫妍與亞伯拉罕。

將近一個月的協助，林紫妍帶著先生回到花蓮，接下來面對的是經濟與長照資源的困難。慈濟從環保輔助平台申請二手的氣墊床、電動床、輪椅、空氣機、抽痰機，慈濟志工也定期前往關懷，亞伯拉罕從昏迷指數3到現在已有回應，儘管仍需臥床，12月20日也坐輪椅出席花蓮慈濟歲末祝福，見證他的堅毅力量。

林紫妍與母親、父親上台感謝所有曾協助過他們的，林媽媽用阿美族歌曲唱出對所有人的感恩與祝福。林紫妍表示，很感謝慈濟人無私與大愛，將輔具送來家裡測試，確保無問題才離開。輔具更換及修繕都是慈濟人全程幫忙，在運送的互動裡，慈濟人不只送輔具，還特別關心我跟亞伯拉罕的狀況。不只安慰我，並協助先生的醫療費用，幫我度過最困難的時候。

▲▼2020年花蓮慈濟歲末祝福感恩會在12月20日舉辦，阿美族林紫妍一家人上台，感恩慈濟協助跨國協助。（圖／慈濟基金會提供）

▲2020年12月20日花蓮慈濟舉辦歲末祝福感恩會，阿美族林紫妍(白衣)一家人上台，感恩慈濟志工的跨國協助。

林紫妍說：慈濟人做了很多讓我感動的事，每每都感受到慈濟人的即時跟溫暖，讓我們無法享有政府資源的灰色邊緣家庭，受到無限的關愛！慈濟人處處都是愛，救活了生命、也救活了一個家庭。現在我們使用輔具可以輕鬆省力，還可以推著輪椅帶先生去看海、去醫院就診復健，未來我們家繼續享有愛、並分享愛，也幫助與我們類似遭遇的家庭，親力親為做孩子的榜樣。

慈濟基金會表示，慈濟2017年成立環保輔具平台，將回收的二手輔具經過整理、維修、清潔、消毒，再依需求送至需要的地方。截至2020年12月，在花蓮送出1800件輔具給1147戶次鄉親，本著慈善與環保相結合，由慈濟人無償送至需要的人手上。

▲▼2020年花蓮慈濟歲末祝福感恩會在12月20日舉辦，阿美族林紫妍一家人上台，感恩慈濟協助跨國協助。（圖／慈濟基金會提供）

▲林紫妍（左）感恩慈濟讓他能專心照顧先生與孩子。

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