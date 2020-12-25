銀齡化妝舞會慶聖誕　高榮南院樂活長照成果發表

▲高雄榮民總醫院台南分院，舉辦樂活長照成果發表「聖誕銀齡化妝舞會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



聖誕時節，彌漫著歡樂的過節氣氛，高雄榮民總醫院台南分院為讓銀齡長輩擁有一個「幸福」的12月，25日在8樓集會堂盛大舉辦樂活長照成果發表「聖誕銀齡化妝舞會」。

首先由來自永康區復興里、勝利里、酵母關懷據點、北區力行里以及該院所屬樂活日照中心有參加據點的阿公阿嬤個個精心打扮，在充滿聖誕氛圍的音樂舞臺及佈滿銀色雪地的聖誕殿堂，展開變裝走秀，讓身處於亞熱帶的台南亦能體驗濃厚的聖誕氣氛，創造屬於長輩與家屬的幸福與歡樂聖誕回憶。

高榮台南分院社區團隊的老師們，配合中央疫情指揮中心防疫措施，仍持續在社區辦理延緩失能課程，並於25日舉行「2020年樂活長照成果發表會」，以「聖誕銀齡化妝舞會」為主題，邀請樂活日間照顧中心長輩，以及今年參與的社區：永康區復興里、勝利里、酵母關懷據點、及北區力行里等共同組隊來展現這一年的成果。

開場由老師帶領長輩們變裝走秀，再由各社區長輩們戴著自已所彩繪的面具登台演出 :「日照中心-多美麗的玫瑰花」、「酵母關懷據點-阿爸牽水牛」、「勝利里-熱情的沙漠」、「力行里-運動太鼓表演」。不僅饒富趣味性，更使長輩充滿了成就感與幸福感，阿香阿嬤說：「今年的聖誕節足不一樣，阮有朋友、老師作伙過節!」，讓長輩們開心豎起大拇指讚賞，家屬們在台下也是滿滿的感動與欣慰。

高齡醫學科主任陳宣恩表示，在疫情持續蔓延的這一年，全球籠罩在一股恐慌、孤立的氛圍，許多長者因此足不出戶，減少社交活動，疫情尚未結束，阻止了病毒，卻可能因缺乏運動，造成「肌少症」，下肢無力容易跌倒，而跌倒高居台灣高齡者意外死亡原因的第二位。為提供長者預防及延緩失能，高榮台南分院除了致力於推動社區長者的預防照護，辦理「南榮全方位銀髮樂活站」模組，針對高齡者營養、認知功能訓練、社會參與、高齡長者健康體適能運動、肌耐力訓練、全身協調性等全方位的介入課程。提供高齡者均衡營養飲食觀念、實際生活認知功能的強化、適合高齡者的體適能活動，以及強化肌耐力及平衡訓練預防衰弱所帶來的跌倒風險，並提供醫療長照一條龍的完整照護，以便社區民眾能夠就近獲得優質的醫療與照護。

面對銀髮浪潮的來臨，高雄榮民總醫院台南分院致力推動預防照顧，照護民眾健康更是不遺餘力，在這一系列銀齡樂活課程提供了社區民眾更多元化的健康照護，也獲得到社區長輩們熱烈的喜愛。期許長輩們可以快快樂樂攜手一起慢慢地變老。

天然抗氧化多酚，擁有養顏美容的效果

