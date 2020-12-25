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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／拒當萊委遭罰3萬　江永昌現身了：不應該用跑票這個詞

▲民進黨立委江永昌。（圖／記者徐政璿攝）

▲民進黨立委江永昌。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日審查9項相關的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過。不過民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬皆選擇出席但未投票。對於跑票的質疑，江永昌25日在立法院受訪表示，「沒有啦...不應該用跑票這個詞」。

江永昌25日上午赴立法院會，會前簽到時，面對媒體詢問在表決時是否有壓力，他回應，「沒有壓力啊，有壓力怎麼會這樣投，這是我自己...我就不受訪了，謝謝！」

至於將面臨黨紀處分，江永昌說，「本來就應該的啊，黨本來應該就要有黨的自律啊！」

媒體追問為何跑票，江永昌回應，「沒有啦...不應該用跑票這個詞。」

依據民進黨團內部規定，針對表決跑票行為，以條文數為計算每次處罰新台幣1萬元，每日最高累積的累積處罰金額則為3萬元。

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