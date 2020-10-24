江永昌提案修法取消衛生棉等生理用品營業稅　立院順利一讀　

▲江永昌近日提出修法，明定將生理用品列入免營業稅清單中。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

為彰顯兩性平等意識，為女性權益更跨出一步，民進黨江永昌、林宜瑾近日提出《加值型及非加值型營業稅法》修正草案，明訂將「衛生棉、衛生棉條、護墊、月經量杯（月亮杯）」等四項女性常用生理用品列入免營業稅清單中，23日已在立法院會順利完成一讀程序，未來將交由財政委員會審查。

加拿大於2015年率先通過法案，終止了國家對生理用品的課稅；接著美國國內也有數州加入生理用品免營業稅的行列；之後澳洲也立法取消生理用品的10%貨物稅；而蘇格蘭在今年則立法要求，公共場所免費提供衛生棉、棉條等女性衛生用品。

江永昌表示，生理期是生物學帶給生理女性的自然現象，而且這個現象只屬於生理女性，不只為女性帶來生理及心理困擾，同時為了處理生理期的經血問題，生理女性們必須使用包含衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊以及月經量杯（俗稱月亮杯）等生理用品，在不影響生活的狀況下，維持清潔與衛生，生理男性卻未有類似的狀況。

江永昌指出，依據勞動部所公布的兩性薪資差距，生理女性的平均薪資為生理男性的85.8%，兩性間每月薪資差距達9645元、14.2%，在台灣現有薪資結構的不平等狀況下，生理女性又必須額外購買生理用品，增加生理女性財務負擔。

江永昌認為，在維繫使用者付費的原則下，為促進女性權益、協助生理女性面對上述之自然與人為的不平等，並減輕生理用品所可能帶來的財務負擔，因此提出《加值型及非加值型營業稅法》修正草案，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊及月經量杯等四項生理用品免營業稅。

江永昌受訪時表示，生理期確實對女性產生不少不平等之處，因此提案修法正式將生理用品視同民生用品，成為免稅商品之一，本次修法不只是減少女性購買生理用品的經濟負擔，更大的意義在彰顯兩性平等意識。

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