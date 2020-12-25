嫌隔壁阿伯禱告太吵！37歲染疫男爆氣...拿氧氣瓶砸死鄰床病人

▲馬丁內茲目前已經遭到逮捕，預計於28日出庭。（圖／記者林世文攝）



記者王佩翊／編譯

美國加州一名82歲老翁日前因感染新冠肺炎，住進醫院治療。由於該名老翁是虔誠的天主教徒，因此住院期間經常禱告。不過誰也沒想到，另一名與他住在同一間病房的37歲確診患者卻嫌他禱告太吵，竟拿起氧氣瓶就往老翁身上砸去，導致老翁傷勢嚴重。不幸的是，老翁經搶救後，仍在被打的隔天不治身亡。

根據《華盛頓郵報》報導，加州一名37歲的男子馬丁內茲（Jesse Martinez）日前因確診新冠肺炎而住進醫院治療，然而17日他疑似因為不滿隔壁病床82歲的染疫病患在病房內禱告，竟突然拿起一旁的氧氣瓶攻擊被害人。在經過院方搶救後，老翁仍於18日不幸逝世。

警方23日表示，馬丁內茲已經被逮捕，並被指控謀殺、虐待老人以及增加仇恨等罪。警方也提到，相關案件仍在調查中， 但可以確定的是，馬丁內茲在住院前並不認識死者，詳細犯案動機仍待調查。蘭開斯特市長聽聞該消息後向《洛杉磯時報》表示，他感到非常震驚與悲傷，這些家庭已經經歷了困難，現在卻還要面對這樣的事情。

馬丁內茲目前被關在雙子塔監獄，據悉，他的保釋金為100萬美金（約新台幣2811萬元），他將於28日出庭，目前還不確定他是否聘請律師。

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