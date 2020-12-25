15年來最冷！跨年夜「冰凍番薯5°C」　最新寒流定案圖曝光

▲專家提醒，今年跨年夜將是15年來最冷的一次。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

跨年、元旦將遇寒流全台急凍！下週三開始超強冷空氣直衝，全台最低只剩5度，氣象局可能發布低溫特報，預計將是15年來最冷跨年夜。中央氣象局長鄭明典也在臉書上PO出「最新寒流定案圖」，並直呼6個字，提醒民眾要穿暖，「今年才定的低溫燈號，準備上場了！」

鄭明典今（25）日在臉書上分享跨年夜天氣預測資訊，並寫下「低溫、低溫、低溫！」要民眾加強保暖，迎風面有點水氣，但不是很潮濕，較傾向為乾冷的天氣型態。面對即將到來的跨年活動，他提醒大家要穿暖一點，帶個暖暖包也很不錯，因為今年才定的低溫燈號，準備要派上用場了。

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天氣風險公司總經理彭啟明也指出，昨日北部由濕轉乾，溫度稍微下滑，清晨低溫北部降至15～16度，東北部迎風面有點水氣，有短暫陣雨，以桃園以北，預計白天溫度16～22度，中部約16～27度，南部17～28度。

彭啟明說，週六台北附近的東北風將顯著減弱，迎風面的東北部及東半部仍是多雲偶有局部短暫陣雨，但已經為近期最穩定轉乾回溫的天氣，預計溫度回升顯著、陽光普照，北台灣高溫可回升至22～23度，中部及花東高溫24～26度，南部甚至可達27度以上高溫。

▲跨年夜遇寒流，各縣市氣溫曝光。（圖／截自中央氣象局）

但週日下半天開始，逐漸受到一波鋒面掠過，北部容易有短暫雨勢，鋒面晚間通過台灣時再轉東北風，北部會有感覺，中南部則變化不大，類似天氣延續至下週一、二，各地溫度相較於過去幾天顯著回暖。

彭啟明進一步表示，目前位於西伯利亞的冷高壓，近期顯著的鞏固南侵，將在下週快速往南衝，整個中國東岸從下週一、二開始進入急凍環境，為對岸定義的「寒潮爆發」，中國東岸將創下入冬季新低溫，例如北京負15度，上海負5度，廣東福建甚至近於0度，「這是自2005年以來整個東亞最冷的跨年天氣。」

至於台灣，彭啟明特別提醒在30日當天，將面臨急降溫，預計北部降到低溫9～12度，轉為偏濕冷、水氣較多，中南部氣溫也明顯下滑，週四跨年當天逐漸由濕冷轉乾冷，北部低溫都會地區將下探7～8度，空曠地區5～6度，中南部輻射冷卻低溫也僅有個位數字低溫，預計下週末才會逐步回暖，「台灣也是自2005年後最冷的一次跨年」。